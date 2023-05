Les risques de feu de forêt au parc national de l’Î.-P.-É. préoccupent des résidents

Parcs Canada et des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard s’inquiètent des risques de feux de forêt au parc national en ce printemps particulièrement sec.

Des milliers d'arbres, qui sont tombés durant le passage de la tempête post-tropicale Fiona, se trouvent toujours par terre. Ces arbres se dessèchent et deviennent un carburant facile pour des feux de forêt.

Mairesse adjointe de Cavendish, Linda Lowther explique que les résidents sont préoccupés, mais ils essayent de se préparer à toute éventualité.

« Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on ne faisait jamais d'exercice de préparation pour des urgences que ce soit des ouragans ou des incendies, maintenant, on voit que les gens se préparent. » — Une citation de Linda Lowther, mairesse adjointe de Cavendish

Linda Lowther est la mairesse adjointe de Cavendish, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Elle ajoute qu’un exercice de préparation en cas de feux de forêt a été réalisé lundi avec les services d’incendie des trois communautés avoisinant le parc national.

Les gens se préparent individuellement ou en communauté, et même la province se prépare, alors je crois que les changements climatiques nous rendent plus conscients de ce qu'on a besoin de faire , ajoute-t-elle.

Parcs Canada a également offert des séances d’information de préventions de feux de forêts aux communautés de North Shore et Cavendish, cette semaine.

Parcs Canada se prépare

Pour Scott Murphy, responsable national de la gestion des incendies à Parc Canada, les risques de feux de forêt ont toujours été une réalité au parc national de l’île.

« Il y avait un risque d'incendie avant le paysage de Fiona [....], mais ce gros changement dans le paysage a définitivement mis l'accent sur les risques. » — Une citation de Scott Murphy, responsable national de la gestion des incendies à Parc Canada

Cette année, son équipe devra mettre davantage d'efforts sur la prévention des feux de forêt, alors que le nettoyage des arbres tombés n'a pas été complété.

Scott Murphy, responsable national de la gestion des incendies à Parcs Canada. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le parc national de l’île compte une brigade d’incendie composée de huit employés de Parc Canada.

« Notre équipe surveille les risques d’incendie quotidiennement et est responsable de faire appel à nos partenaires provinciaux, comme les services de pompiers de la région. » — Une citation de Kim Gamble, responsable de la conservation des ressources à Parcs Canada

Selon Kim Gamble, responsable de la conservation des ressources pour le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard à Parcs Canada, son équipe possède un plan de gestion des risques d’incendie.

Elle ajoute que Parcs Canada continue avec son plan de gestion de la végétation. Son équipe identifie les lieux plus à risque des feux et intervient en nettoyant les débris et en éloignant la végétation des bâtiments avoisinants.

Kim Gamble, responsable de la conservation des ressources pour le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard à Parcs Canada. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Parcs Canada faits aussi un réaménagement de la végétation et plante des arbres moins susceptibles à la propagation des feux en assurant que ses arbres se trouvent à une distance sécuritaire les uns des autres.

Selon Kim Gamble, si un feu de forêt de grandes proportions se déclenche, l’île pourrait rapidement obtenir de l’aide provenant d’ailleurs.

Nous avons des partenariats et des protocoles d'entente dans la région afin de pouvoir faire appel à nos partenaires locaux et régionaux pour nous aider en cas d'incendie de forêt , ajoute-t-elle.

Parcs Canada indique que des avions et des bombardier d'eau provenant des autres provinces pourraient être appelées en renfort en moins d’une heure.

Plusieurs arbres au camping de Stanhope sont tombés après le passage de Fiona. (Photo d'archives) Photo : Julien Lecacheur

La province en état d’alerte

Depuis mardi, toutes sortes de feux en plein air, y compris les feux de camp, sont interdits dans la province, et ce, jusqu’au 25 juin.

« Nous cherchons à atténuer ce phénomène du mieux que nous pouvons afin d'éviter les incendies de forêt. » — Une citation de Steven Myers, ministre de l’Environnement

L'indice météorologique de risque d’incendie de la province est considéré comme élève ou très élevé dans les trois comtés de l’île.

Steven Myers, ministre de l’Environnement, rappelle que le nettoyage des débris laissé par Fiona continue. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Selon le ministre de l'Environnement Steven Myers, un fonds de 550 000 dollars, annoncé dans le budget 2023-2024, sera investi dans la formation en gestion de feux de forêt, l'équipement et les ressources pour composer avec ce type d’incendie.

Un appel sera lancé auprès des casernes de pompiers et de la population en général pour suivre une formation qui sera bientôt offerte par la province.

Selon le ministre, cette séance aidera la province à avoir plus de pompiers et de bénévoles pouvant combattre un feu de forêt.

Pour le porte-parole de la caserne des pompiers de Wellington, Desmond Arsenault, cette formation permettra d’augmenter les ressources à l’île.

Les ressources humaines, c'est tellement important, car les superficies avec lesquelles on travaille sont énormes lors d'un feu de forêt [...] On a besoin de beaucoup de ressources humaines pour aider à contrôler les incendies , ajoute-t-il.

Parcs Canada offre également de l’aide personnalisée aux résidents qui habitent près du parc national afin d’évaluer les risques sur leur propriété et d’offrir des conseils pour réduire ces risques.