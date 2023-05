La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce la saisie de 40 kg de cocaïne et de plus d’un demi-million de cigarettes à l'occasion de deux contrôles routiers distincts en Nouvelle-Écosse.

La GRC explique qu’elle a intercepté un véhicule pour excès de vitesse dans le passage de Cobequid le 26 mai, vers 5 h 30. Selon elle, le conducteur circulait à 120 km/h dans une zone de 80 km/h.

Le policier qui l’a intercepté a remarqué que les facultés de l’homme au volant semblaient affaiblies. Il a aussi remarqué à l’intérieur deux sacs qui semblaient contenir de la cocaïne et qui étaient à portée de main du conducteur.

Le conducteur, un résident de Bedford âgé de 52 ans, a été arrêté et transporté au détachement de Bible Hill. Il a réussi au test normalisé de sobriété.

Les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans le véhicule et découvert qu’il contenait 40 kg de cocaïne.

L’homme écope d’une contravention de 237,50 $ pour excès de vitesse.

Il devra aussi répondre à des accusations de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic. Il devra comparaître devant la Cour provinciale à Truro à une date ultérieure.

Des centaines de milliers de cigarettes illégales

Le deuxième contrôle routier qui a donné lieu à une saisie de tabac a eu lieu le 27 mai, vers 10 h 30, sur la route 104. Des agents de la GRC des comtés de Cumberland et de Colchester ont répondu à une plainte pour un cas soupçonné de conduite avec facultés affaiblies.

Ils ont intercepté une fourgonnette et remarqué que son conducteur, un Ontarien âgé de 66 ans, semblait avoir les facultés affaiblies.

Les agents ont aussi remarqué qu’il avait des médicaments d’ordonnance non marqués et du tabac non estampillé. Il a été arrêté et sa fourgonnette a été saisie.

La Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse annonce une saisie de 643 000 cigarettes non estampillées. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Un test de son haleine a conclu que le conducteur n’avait pas consommé d’alcool, mais il a échoué au test normalisé de sobriété ainsi qu’à l'évaluation d’un expert en reconnaissance de drogue.

Les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans sa fourgonnette et découvert qu’elle contenait plus de 643 000 cigarettes de contrebande.

L’homme devra répondre à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et de possession illicite de produits de tabac et de tabac en feuille. Il doit aussi comparaître à la Cour provinciale à Truro à une date ultérieure.