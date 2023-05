Les exportations de biens et de services ont progressé de 2,4 % lors des trois premiers mois de l'année en cours, après une hausse de 0,5 % au quatrième trimestre de 2022. La plus récente croissance a surtout été stimulée par les exportations de voitures particulières et de camions légers. Entre-temps, les importations de biens et de services ont affiché une légère hausse de 0,2 % après avoir baissé de 3,3 % au dernier trimestre de 2022.

Statistique Canada ajoute qu'après deux trimestres de croissance minimale, les dépenses des ménages ont augmenté à la fois pour les biens et pour les services au premier trimestre de 2023.

L'agence fédérale a calculé que l'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 3,1 % au premier trimestre. Les dernières données montrent que la croissance a dépassé les propres prévisions de Statistique Canada de 2,5 % pour le trimestre.

La résilience continue de l'économie stimulera probablement les discussions sur une éventuelle hausse des taux, car la Banque du Canada devrait faire sa prochaine annonce sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.