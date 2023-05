Après avoir affronté un épisode de gel il y a quelques semaines, les maraîchers de la capitale nationale doivent maintenant faire face à trois journées de forte chaleur. Une fois de plus, Dame Nature teste leurs capacités d’adaptation.

À Saint-André-Avellin, le copropriétaire de la Ferme aux pleines saveurs, Martin Turcot, assure que les travailleurs de sa profession sont habitués à devoir jongler avec les extrêmes. Ces dernières années, les printemps sont de plus en plus froids, et ensuite, la chaleur de l’été s’installe.

On est prêts pour cela… Le récent gel a été historique et une source de stress , a confié celui qui ne se souvient pas d’avoir vécu un mois de mai aussi froid.

La Ferme aux pleines saveurs, ici photographiée en hiver, produit de nombreux fruits et légumes frais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Le tout a pour effet de retarder les plantations et d’allonger les journées de travail puisqu’il devient impératif de travailler le soir, et parfois même la nuit.

Ça coûte cher, mais il y a aussi le coût humain. Quand on irrigue la nuit, c’est notre deuxième shift. Les heures de sommeil écopent, car le lendemain, tu dois faire ta journée même si tu as été éveillé toute la nuit , explique celui qui estime qu’on parle rarement du coût humain .

Parfois, le patron est plus fatigué, et moins patient , a rigolé M. Turcot en parlant de lui à la troisième personne.

Il a aussi mentionné qu’il doit parfois retarder certaines plantations, de peur qu’elles sèchent.

Dans l’est ontarien, le propriétaire des Fruits du Poirier, Robert Poirier, doit toujours composer avec les conséquences du gel et du verglas, qui ont brisé beaucoup d’arbres.

J’ai eu des dommages dans les framboises noires, dans les framboises courtes, dans les kiwis et dans les raisins. Il y a moins de production. Ça fait deux ans que les raisins gèlent. Il y a des plans qui sont morts , a-t-il énuméré.

En 2021, Robert Poirier a utilisé certaines méthodes pour protéger les cultures contre les aléas de la météo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Robert Poirier est lui aussi habitué des aléas de la météo. En 2021, près de 70 % de ses plants avaient gelé en raison des nuits de gel, à la fin du mois de mai. Ensuite, il y avait eu de la sécheresse, mais grâce à un système d’irrigation, le producteur avait pu sauver la mise. Ses camérisiers lui avaient donné une récolte d’environ un kilo de fruits.

Avec les informations de Fiona Collienne, de Marie-Jeanne Dubreuil et de Chantal Dubuc