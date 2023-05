Des camions dans un quartier du secteur Pointe-du-Lac

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, affirme que des citoyens sont préoccupés par la situation. Le détour devrait être en place jusqu’en juillet 2024.

Selon lui, certains se désolent de la grande vitesse des véhicules qui circulent à la place Dubois et de la poussière provoquée par les camions sur la route de détour. D’autres craignent pour la sécurité des enfants des garderies et de l’école d’à côté.

Des camions de deux entreprises, dont une sablière, doivent circuler dans les rues d'un quartier résidentiel de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, en raison de la fermeture du ponceau du chemin des Sables. Photo : Radio-Canada

J'ai demandé à la Ville que ce soit le moins impactant possible pour les citoyens , mentionne M. Belisle.

Mesures temporaires mises en place par la Ville de Trois-Rivières : Réduction de la vitesse à 30 km/h

Ajout d’un arrêt à la sortie du chemin des Sables

Utilisation d’abat-poussière

Nettoyage fréquent des rues du quartier

Les mesures d'atténuation sont bien accueillies par un résident du secteur, Maurice Boudreault. Ça roulait très vite. Depuis que la Ville a mis 30 km/h, ça fait du bien , s’exclame-t-il.

Si les camions ne respectent pas la signalisation. François Bélisle promet d’agir. S’il le faut, nous mettrons des dos d'âne amovibles cette année. La Ville me dit qu’ils vont nous backer là-dessus pour s’assurer que ce soit le plus sécuritaire possible compte tenu de ce détour qui n’est pas l’idéal, mais on n'a pas le choix, c’est le seul chemin d'accès , dit-il.

Les travaux devraient durer treize mois. Leur coût n’est pas encore connu, mais la Ville confirme qu'une analyse est entamée.

Avec les informations de Kassandra Lebel