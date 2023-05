Feu de forêt au nord de Sept-Îles : la pourvoirie Moisie Nipissis évacue ses employés

Pour cette raison, le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam a décidé mercredi matin d’évacuer la pourvoirie Moisie Nipissis qu’elle opère au confluent des rivières Moisie et Nipissis, à mi-chemin entre Sept-Îles et le feu de forêt.

Bien que le danger ne semble pas imminent, nous avons préféré déplacer les employés , indique le directeur du Bureau de la protection des droits et du territoire du conseil, André Michel. Les cinq employés commençaient à sentir l’odeur de la fumée.

André Michel affirme que les ressources du conseil sont trop limitées pour gérer le feu de forêt. On n’a pas d’avion-incendie, seulement des petits hélicoptères , indique-t-il. Et on n’ira pas loin avec de petits hélicoptères pour maîtriser ce feu.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), quant à elle, est toujours aux aguets, explique l'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy.

Deux avions-citernes ont effectué des opérations de déversement mardi soir.

Le feu est toujours sous surveillance, d’après la SOPFEU .

La compagnie minière IOC continue aussi de faire de l'arrosage proche de la voie ferrée QN&SL, qui se trouve à proximité du territoire de l’incendie forestier.