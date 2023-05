L’aréna de hockey au cœur du projet Lansdowne 2.0

L’important projet de rénovation Lansdowne 2.0 prévoit la construction d'un aréna de 183 millions de dollars sur deux ans, auquel s'ajoute la construction de nouvelles tribunes pour un coût de 139 millions de dollars sur le côté nord du stade. Ces coûts doivent être compensés par le développement de nouvelles tours d'habitation.

Le dernier feu vert doit être donné par le nouveau conseil municipal. Ce dernier devrait bientôt prendre connaissance des coûts et des discussions actualisés et pourrait même trancher avant les vacances d'été.

Mais les résidents qui suivent le dossier restent méfiants et sceptiques à l'égard du concept présenté par le partenaire privé de la Ville, l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG). Ce plan a toutefois déjà été approuvé, il y a un an, par le conseil municipal de l'ancien maire Jim Watson.

Certains ne pensent toutefois pas que le plan - qui stipule que la construction des installations sportives de la Place TD, propriété de la Ville, pourrait également se faire à coût neutres - tienne la route, étant donné les remous financiers qu’a traversés le partenariat sur le parc Lansdowne au cours de sa première décennie.

Lors des consultations publiques de ces dernières semaines, les participants ont posé des questions directes sur la stratégie financière et d'autres questions persistantes, comme celle de savoir si Lansdowne reste le meilleur endroit pour accueillir un aréna municipal compatible avec les exigences de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est une proposition à prendre ou à laisser , a regretté Carolyn Mackenzie, résidente de Glebe, qui estime que la Ville devrait au moins explorer les sites situés le long de la ligne du train léger. Nous avons besoin d'options.

L' OSEG estime qu'une modernisation est nécessaire

Tout le monde s'accorde à dire que les anciennes installations de Lansdowne, vieilles de 56 ans, ont des problèmes : le plafond de l'arène fuit, il n'est pas conforme aux normes modernes d'accessibilité et de divertissement, et il n'est pas possible d'organiser des événements dans l'aréna et dans le stade en même temps.

Même l’ancien maire Watson avait admis que la structure aurait dû être remplacée lors de la première modernisation du site de Lansdowne.

Plus d'une décennie plus tard, c'est désormais ce qui est prévu. L' OSEG a remis sa proposition officielle à la Ville au printemps 2022, arguant que des installations modernes attireront des événements et assureront la viabilité à long terme de Lansdowne.

Le projet Lansdowne 2.0 proposé par OSEG prévoit la construction d'un nouvel aréna municipal juste à côté du terrain de football, financée en grande partie par le développement de trois tours au-dessus des nouvelles tribunes côté nord. Photo : Gracieuseté OSEG

Le projet prévoit des tribunes de stade plus abruptes, surmontées de trois tours d'habitation de 29, 34 et 40 étages. Au lieu d'un aréna de hockey en dessous, il y aurait des magasins, 740 nouvelles places de stationnement affectées à des unités résidentielles, et peut-être un espace pour une salle de spectacle plus petite.

L'aréna actuel de la Place TD - anciennement connue sous le nom de Centre civique - serait démoli et déplacé sur le côté est du terrain de football.

Un toit vert pour l'esthétique ou pour être utilisé?

Sur les dessins présentés au printemps dernier, le nouveau stade apparaît comme un ovale vert, car il serait doté d'un toit vert. Le bâtiment proprement dit se situerait au ras du sol, la surface de la patinoire se situant juste au-dessus de la nappe phréatique. Cela permettrait d'accéder à l'entrée principale sans escaliers ni ascenseurs, a expliqué Sean Moore, directeur par intérim du projet de réaménagement de Lansdowne.

Dans l'ensemble, M. Moore affirme que la Ville d'Ottawa est très satisfaite que l' OSEG ait fait appel à Murray Beynon, de BBB Architects, pour réaliser les plans schématiques, car il est connu pour des projets tels que les rénovations du Madison Square Garden de New York, il y a dix ans. La Ville organisera un processus d'appel d'offres si la construction va de l'avant, a confirmé M. Moore.

Le Plan conceptuel d'implantation 2022 du Parc Landsdowne Photo : Gracieuseté OSEG

Le nouvel emplacement de l'aréna nécessitera un rezonage pour récupérer la partie à l’est du stade qui est actuellement une colline d’herbe, ce que dénoncent des résidents. Le toit vert n'est pas destiné à être accessible au public.

En juin dernier, le conseiller Shawn Menard a demandé au personnel municipal d'explorer cette possibilité, ce qui est encore en cours d’évaluation financière, a précisé M. Moore.

Selon le président-directeur général de l' OSEG , Mark Goudie, ce qui compte, c'est l'espace vert utilisable . L'espace restant près du canal Rideau pourrait être beaucoup mieux conçu pour attirer les gens, a-t-il indiqué.

C'est ici qu'il doit être , selon le PDG de l’ OSEG

Lorsque l'OSEG, propriétaire du Rouge et Noir d'Ottawa et des 67 d'Ottawa, s'est assis pour réimaginer la modernisation des installations de Lansdowne, la zone est du stade s’est vite imposée comme le meilleur et le seul endroit pour un nouvel aréna, selon M. Goudie.

Des balcons sur le côté du bâtiment de l'aréna permettraient aux amateurs de football de regarder les matchs depuis la zone est. Face à la grande pelouse de Lansdowne, cependant, l'aspect est différent.

Nous avons essayé de concevoir le bâtiment de manière à ce qu'il soit vert de ce côté et qu'il se fonde dans le paysage , a expliqué M. Goudie.

L'aréna lui-même serait réduit à une capacité de 5500 personnes, contre 9500 actuellement, a poursuivi M. Goudie. Cela permettrait d'atteindre une taille idéale pour les concerts en particulier, a-t-il expliqué, en accueillant plus de personnes que la salle Southam du Centre national des Arts, mais moins que le Centre Canadian Tire, qui est de la taille d’un stade de la LNH .

Un nouvel aréna permettrait également de rapprocher les cuisines des tribunes du côté sud, a-t-il ajouté.

Pour M. Goudie, qui assiste à des matchs de hockey à Lansdowne depuis son plus jeune âge, l'aréna doit rester à Lansdowne. Il accueille déjà plus de 100 événements payants par an.

C'est sa place. C'est le pouls de Lansdowne , a-t-il insisté.

L'éléphant dans la pièce

Malgré toutes les discussions et les plans, les résidents qui ont assisté aux réunions publiques virtuelles de ces dernières semaines sont souvent revenus sur des questions plus fondamentales concernant Lansdowne 2.0.

Beaucoup ont demandé à la Ville d'explorer d'autres sites, ont remis en question les fondements financiers du concept ou ont demandé pourquoi les 67 d'Ottawa ne pourraient pas déménager là où les Sénateurs d'Ottawa construiront un nouvel aréna sous un nouveau propriétaire.

Pour Mme Mackenzie, les questions de transport pour les événements à Lansdowne sont prioritaires, et ce n'est pas parce que l'aréna a toujours été à Lansdowne qu'il ne peut pas être déplacé.

L'éléphant dans la pièce, c'est que si nous sommes prêts à dépenser près de 200 millions de dollars pour ce nouveau centre, en tant que Ville, nous devons nous demander où ce type d'investissement devrait aller , a-t-elle dit.

Cela doit être sérieusement repensé.

Un modèle d'entreprise à l'étude

Le personnel de la Ville n'envisage toutefois aucun autre emplacement.

Nous ne présenterons pas de recommandations ou d'options incluant des éléments à l’extérieur de ce site, car ce n'est pas l'orientation qui nous a été donnée , a expliqué M. Moore, en faisant référence aux instructions que l’administration municipale a reçues de la part du dernier conseil municipal.

Au lieu de cela, le personnel de la Ville prépare des études pour ouvrir la voie à des discussions en matière de rezonage, qui devraient avoir lieu cet automne au sein du comité de la planification.

Entre-temps, ils ont travaillé avec Ernst and Young pour mettre à jour le prix de Lansdowne 2.0 en vue d'une prochaine réunion du comité des finances. Le personnel municipal a récemment conclu que les installations sportives devaient être modernisées, faute de quoi le partenariat actuel avec Lansdowne générerait beaucoup moins d'argent, bien qu'il ait été prolongé d'une décennie.

Le concept existant a été évalué à 332 millions de dollars l'année dernière, 72 % étant couverts par une nouvelle dette. La Ville a l'intention d'utiliser une surtaxe sur les billets et les flux de trésorerie de Lansdowne pour financer ces coûts, mais environ la moitié proviendrait des futurs impôts fonciers des 1200 unités résidentielles - 90 % de leurs impôts seraient utilisés pour le financement de la dette pendant 40 ans.

Le personnel présentera probablement au comité des options qui ne sont pas neutres sur le plan des coûts et qui comportent moins d'unités.

Y a-t-il de nouveaux chiffres? Une augmentation des coûts? Cela fait partie des vérifications préalables , a déclaré M. Moore.