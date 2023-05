Les Néo-Écossais doivent rester loin des bois

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse interdit toute activité et de tout déplacement dans les bois de la province alors que les équipes continuent de lutter contre de multiples incendies de forêt.

L’interdiction de sortir dans les bois est en vigueur depuis le 30 mai à 16 heures et restera en place jusqu’à nouvel ordre.

Restez hors du bois , exhorte le ministre des Ressources naturelles Tory Rushton, Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des incendies.

Le ministre Rushton explique que l’interdiction de feu et l’interdiction de sorties en forêt n’ont pas été prises à la légère.

« S’il vous plaît, respectez l'interdiction de feu. » — Une citation de Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles

Il assure qu’elles sont temporaires et que le but n’est pas d’empêcher les gens d’apprécier la nature, mais bien de protéger les ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines comme les centaines de pompiers volontaires qui tentent de maîtriser les brasiers déchaînés.

Trois pompiers d'Halifax travaillent pour éteindre les incendies dans la région de Tantallon. Photo : Communications Nova Scotia

Nous demandons aux propriétaires fonciers privés de faire la même chose que le gouvernement fait sur les terres de la Couronne , exhorte le ministre.

Nous leur demandons de prendre la bonne décision et de garder autant de personnes que possible hors du bois.

Tory Rushton est frustré de constaté qu’il y a eu au moins 7 feux illégaux de rapportés mardi.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse interdit tout type de sortie dans les forêts des terres de la Couronne et exhorte les propriétaires fonciers privés à adopter les mêmes précautions. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Tim Houston précise que toutes les activités telles que la randonnée, le camping, la pêche et l'utilisation de véhicules hors route sont interdits.

Les compagnies doivent rester hors des forêts

L'interdiction s'étend également aux industries forestières et minières et à d'autres activités commerciales sur les terres de la Couronne. Les entreprises voulant continuer leurs opérations devront faire la demande d’un permis spécial.

Nous devons protéger nos ressources là où c'est possible, et nous allons prendre toutes les mesures que nous pouvons prendre pour protéger nos ressources , dit-il.

Le premier ministre déplore aussi le fait que des feux illégaux sont rapportés tous les jours depuis l’interdiction.

C'est absolument ridicule , croit Tim Houston. C'est juste époustouflant. Donc aucun feu. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de brûler. Arrêtez de jeter vos mégots par la fenêtre de la voiture, arrêtez ça.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, rappelle que toutes activités incluant du feu à l'extérieur d'une résidence sont interdites partout en province. Photo : Radio-Canada

La Municipalité régionale d'Halifax fermera ses parcs et ses sentiers municipaux à compter de 8 h mercredi.

Le parc Point Pleasant, sera aussi fermé de même que les parcs Shubie et Admiral Cove.

Camping permis aux personnes évacuées

Les campings des parcs provinciaux doivent aussi fermer et certains deviendront des centres d’accueil pour certaines des personnes évacuées à cause des feux de forêt dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et à Halifax.

C’est le cas des parcs provinciaux Ellenwood Lake et Thomas Raddall où les personnes évacuées peuvent camper gratuitement.

À compter du 2 juin, le parc provincial The Islands près de Shelburne sera aussi ouvert aux Néo-Écossais déplacés à cause des feux.

La ville de Lunenburg offre également gratuitement le terrain de camping de Lunenburg pour ceux équipés pour le camping.

Avec des informations de CBC