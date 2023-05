Avant de périr dans une fusillade mortelle à Renfrew, Jonathan Logan, 41 ans, a connu des derniers mois mouvementés. Il a été arrêté trois fois entre le 9 avril et le 19 mai, jour où il a été tué lors d’une fusillade « ciblée », selon la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Selon les documents du tribunal de Renfrew consultés par CBC , il a d’abord été arrêté et accusé pour le vol d’un véhicule à moteur. Il aurait prétendument volé une Chevrolet Cruze 2013.

Il a aussi été accusé d’un chef de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $ et d’un autre chef de possession de biens criminellement obtenus de moins de 5000 $, avant d'être finalement libéré sous caution.

Moins de deux semaines plus tard, Jonathan Logan a été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation pour possession illégale de stupéfiants, l’un pour possession présumée de fentanyl et l’autre pour de la cocaïne.

Il a également été accusé de ne pas s’être conformé à une ordonnance de mise en liberté.

Un porte-parole de la PPO a affirmé mardi que l’enquête sur la fusillade mortelle se poursuivait. Il n’a cependant pas précisé si des suspects avaient été arrêtés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Finalement, deux jours avant sa mort, il s’est de nouveau mis dans l’embarras en étant arrêté et accusé de trois chefs d’accusation pour possession d’une arme à feu ou de munitions en violation d'une ordonnance d'interdiction et de deux chefs d'accusation pour non-respect d'une ordonnance de mise en liberté.

Il a aussi fait face à une accusation de possession illégale de drogues, pour avoir prétendument transporté de la méthamphétamine. Une fois de plus, il a été libéré sous caution.

Aucune accusation déposée contre lui n’a été prouvée devant un tribunal.

Une famille dévastée

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré, dans un communiqué de presse antérieur, que les policiers ont été appelés à se rendre dans une maison du boulevard Vimy, un peu avant 22 h 30, le 19 mai.

À leur arrivée, les policiers ont constaté que Jonathan Logan avait été blessé par balle. Il a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté. Le suspect s'est enfui avant l'arrivée des agents, selon la PPO .

Dans les jours qui ont suivi la fusillade, un voisin a mentionné à CBC que ladite maison était une maison à problèmes . Un autre voisin a ajouté qu’il s’agissait d’un secteur où on consomme souvent de la drogue .

La famille de M. Logan n’a pu être jointe pour émettre un commentaire. Mais, sur un site nécrologique, elle s’est dite dévastée par sa mort, précisant qu’il était un être très aimé .

La nécrologie précise que tout don aux Centres de traitement des dépendances de l'Ontario en sa mémoire sera reconnu avec gratitude par la famille .

Un porte-parole de la PPO , Eric Cranton, a affirmé, mardi, que l’enquête sur la fusillade mortelle se poursuivait. Il n’a cependant pas précisé si des suspects avaient été arrêtés.