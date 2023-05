Dans les dernières années, plusieurs nouveaux logements sociaux et abordables ont été construits dans les secteurs nord et centre-ville de Sherbrooke. Maintenant, c'est au tour de Fleurimont d'avoir droit à un projet d'envergure. Plus de 200 nouveaux logements verront le jour dans les prochains mois dans le coin de la 12 e avenue, près du CHUS-Fleurimont.

Les Habitations L'Équerre, un organisme sans but lucratif d'habitation sociale, va construire un des quatre immeubles.

Les autres seront bâtis par un promoteur privé, la Coopérative d'habitation Desormeaux et Le Parallèle de l'habitation sociale. Ces derniers compteront entre quatre à huit étages. En tout, il y aura plus de 200 logements pour ces constructions.

Dans le cas des Habitations l'Équerre, il y aura 48 logements, de trois ou quatre pièces avec salle de bain. Déjà, il y a 160 noms sur leur liste d'attente.

Dans ce secteur vers la 610, il n'y a pas de logement social et communautaire. C'est une super victoire. En plus, il va y avoir une coopérative, Le Parallèle. C'est certain que l'on va collaborer à des projets communs ici et on va faire une vie de quartier ici , précise la directrice des Habitations L'Équerre, Denise Godbout.

Le projet se veut très environnementale avec le recyclage de l'eau, le compostage. On oriente vers les transports en commun, les vélos électriques, Communauto , ajoute le chargé de projet de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, Richard Tanguay.

Les conseillères municipales de Fleurimont, Joanie Bellerose et Danielle Berthold, constatent les avantages d'un tel projet, notamment au niveau de la mixité socio-économique dans le secteur, puisqu'il y aura autant des logements sociaux, abordables et résidentiels.

Joanie Bellerose a toutefois encore quelques inquiétudes par rapport à la situation géographique du projet qui se trouve derrière le nouveau Canadian Tire.

J'étais préoccupée que les logements soient aussi près d'un pôle régional commercial avec de grandes surfaces, surtout qu'il n'est pas encore terminé. Est-ce qu'il va y avoir de plus petits commerces? Est-ce que les gens vont avoir accès à une épicerie pour répondre à leurs besoins de base , se questionne-t-elle.

Les terrains sur lesquels doit être construit le projet de quatre immeubles sur la rue Bossé dans l'est de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Un autre avantage souligné par les deux femmes, c'est que le projet vient densifier en hauteur et évite l'étalement urbain.

La ville de Sherbrooke s'est toujours développée vers le nord, vers l'ouest et le secteur Fleurimont a, pendant de nombreuses années, été le grand négligé. Maintenant, depuis quelques années, les promoteurs croient en Fleurimont, en ce que l'on a à offrir , ajoute la présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Fleurimont, Danielle Berthold.

Les promoteurs des quatre immeubles doivent encore présenter leurs plans à la Ville.

Dans le cas des Habitations l'Équerre, la directrice espère pouvoir commencer la construction en septembre ou en octobre prochain.

Un autre gros projet pourrait bien voir le jour à Fleurimont, soit le projet Masson. Il s'agit d'une construction du groupe Custeau de près de 800 logements.

Une rencontre d'information est d'ailleurs organisée mercredi soir, 19 h, au Centre Julien-Ducharme.

Avec les informations de Marion Bérubé