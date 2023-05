Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique ajoute 25 millions de dollars à un fonds destiné au nettoyage des côtes et à la restauration de l'environnement marin.

Avec un investissement total de 50 millions, la province veut financer des initiatives à cet effet. Selon le ministre de l'Environnement, George Heyman, plus de 4600 kilomètres de rivage ont été nettoyés depuis 2020, créant plus de 1700 emplois.

Plus de 1500 tonnes de débris marins, dont 118 navires abandonnés ont été éliminés à ce jour à travers l'initiative Clean Coast, Clean Waters, a précisé Nathan Cullen, le ministre des Eaux, des Terres et des Ressources naturelles.

Un octroi par subventions

La Coastal First Nations-Great Bear Initiative, un groupe de neuf Premières Nations qui vise à restaurer les écosystèmes, recevra 4 millions de dollars supplémentaires, portant son financement à 7,5 millions de dollars depuis 2020.

Les 21 millions restants seront accordés aux soumissionnaires, incluant des Premières Nations côtières, des organismes sans but lucratif ou d'autres groupes ayant une expertise dans le nettoyage des rives.

L'argent sera distribué en deux temps. Un premier tour aura lieu au printemps et le second au début de 2024. Ce fonds fait partie du plan d'action sur les plastiques de Clean BC, qui veut réduire les déchets plastiques et la pollution.

La côte de la Colombie-Britannique est parsemée d'îles, de fjords et de criques ce qui crée de nombreux petits écosystèmes marins. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Collaboration avec les peuples autochtones

Mardi, le ministre Heyman a reconnu le rôle essentiel que jouent les Premières Nations et certaines organisations dans le nettoyage des débris marins et dans la réduction de la pollution plastique : Leurs projets contribuent à protéger et restaurer la santé de nos écosystèmes marins.

En conférence de presse à Parksville, George Hayman a expliqué que ces débris marins seront ensuite recyclés autant que possible pour réduire la quantité de matériaux qui finissent dans les décharges. À ce jour, 64 % des matériaux trouvés sur les rives de la province ont été recyclés, assure le ministère de l’Environnement.

Les articles recyclables sont envoyés aux installations de la Fondation Ocean Legacy à Steveston pour y être transformés en nouveaux produits, comme des granulés qui serviront à créer de nouveaux matériaux plastiques.