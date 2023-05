Une motion en soutien au Traité Petapan adoptée à l’Assemblée nationale

Le porte-parole pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit du Parti libéral du Québec, André Albert Morin, a présenté cette motion dans le cadre d’une visite des chefs et des élus des trois Premières Nations formant le Regroupement Petapan, dont le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique. La délégation innue a rencontré les différents porte-paroles en matière de relation avec les Premières Nations des partis d’opposition en matinée.

C'est un traité qui est hyper important, autant pour les nations autochtones que pour le Québec et puis pour ses régions, a expliqué André Albert Morin en entrevue à Radio-Canada. Et ils [les chefs] voudraient que tout soit conclu rapidement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, j'ai questionné d'abord le ministre des Affaires autochtones et des Relations avec les Premières Nations, monsieur Lafrenière, mais j'ai aussi présenté une motion.

Comme tous leurs collègues, les cinq députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont appuyé la motion.

La délégation du regroupement Petapan devant l'Assemblée nationale, à Québec. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Regroupement Petapan

De leur côté, les chefs du regroupement Petapan sont satisfaits de la motion adoptée par l’Assemblée nationale. Nous saluons les députés de l’Assemblée nationale qui ont adopté la motion à l’unanimité aujourd’hui, a assuré le chef de la communauté d’Essipit, située sur la Côte-Nord, Martin Dufour, par voie de communiqué. Nous y voyons un message clair et rassurant de l’engagement du gouvernement du Québec que nous attendions impatiemment. Nous sommes bien sûr satisfaits de cette visite dans l’enceinte de la Nation québécoise et souhaitons que notre prochaine visite soit pour annoncer la conclusion du traité, peu importe les obstacles.

Les négociations du Traité Petapan durent depuis plusieurs dizaines d'années. André Albert Morin estime que les pourparlers ont progressé durant les années du Parti libéral au pouvoir. Les négociations se sont poursuivies, a-t-il indiqué. Il y a d’ailleurs des aspects du traité qui ont été conclus, mais pour la conclusion finale, je vous rappelle que c’est le premier ministre Legault qui a pris cet engagement-là en campagne électorale. Et donc, c’est à lui de faire respecter ses promesses et d’agir.

Le gouvernement du Québec s’était engagé à conclure d’ici le 31 mars dernier, mais a indiqué avoir besoin de plus de temps pour analyser les termes du traité, qui inclut les Premières Nations d’Essipit, de Natashkuan et de Mashteuiatsh.

Accord avec le gouvernement fédéral

Le 4 mai dernier, le gouvernement fédéral a confirmé sa participation au Traité. Cette entente vise à mettre sur pied une version améliorée de la Paix des Braves de 2002. Elle a notamment comme objectif le respect des droits ancestraux des Innus sur leur territoire.

Le Traité permettrait également de donner des outils aux trois Premières Nations pour mieux relever leurs défis en matière d’éducation, de santé et de leur langue.

Avec les informations de Michel Gaudreault