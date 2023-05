Pourquoi l’intelligence artificielle enflamme-t-elle les marchés boursiers?

La compagnie américaine Nvidia, qui produit des processeurs ultrapuissants recherchés pour l'intelligence artificielle, notamment pour le robot conversationnel ChatGPT, a accédé mardi au cercle très fermé des groupes qui valent plus de 1000 milliards de dollars à Wall Street, dont Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet. Il s'agit d'une première pour un fabricant de semi-conducteurs.

Pour mieux comprendre l’engouement boursier pour ces technologies, Cimon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, répond aux questions de Gérald Fillion à l’émission Zone économie.

Gérald Fillion (G.F.) En 2020, Nvidia a généré 11 milliards de dollars américains en revenus pour l'ensemble de l'année. Maintenant, la compagnie génère ce montant en un seul trimestre. Qu'est-ce qui explique cette croissance exceptionnelle?

Cimon Plante (C.P.) Depuis 40 ans, on a eu de grands moments [en matière de nouvelles technologies]. Il y a eu l’ordinateur personnel, l’arrivée d’Internet et le téléphone intelligent. À partir de là, plusieurs applications ont été créées, comme Airbnb ou Uber. Aujourd'hui, l’intelligence artificielle générative est une plateforme [...] qui va générer de nouveaux secteurs d'activité, et on est juste au début de cette tendance-là.

G.F. En quoi les puces électroniques sont-elles essentielles au développement de l'intelligence artificielle?

C.P. Le traitement des données est significatif. On a besoin de puces, oui, mais de puces très performantes et c’est ce que fabrique Nvidia. Cette compagnie a, en ce moment, un avantage concurrentiel parce qu’elle a la technologie et la capacité de production. On a vu depuis quelques mois le potentiel de ChatGPT dans le secteur de la linguistique [...] et là il y a une demande. Donc, la question est de savoir si les concurrents de Nvidia vont pouvoir innover avec la création de produits. Il y a certains fabricants de semi-conducteurs qui sont dans la course. On entend parler d’Alphabet ou de Meta qui développent leurs propres processeurs pour rivaliser, mais ces compagnies n’ont pas la même capacité de production que Nvidia.

G.F. Après le boom du jeu vidéo, l'essor de la cryptomonnaie, la réalité virtuelle et le métavers, et maintenant l'intelligence artificielle... Est-ce que Nvidia est déjà un grand acteur technologique mondial?

C.P. Les consommateurs connaissent moins cette compagnie, mais la trajectoire de son modèle d’affaires est définitivement adaptée pour les prochaines années. Je pense qu’on va entendre parler de plus en plus de Nvidia.

G.F. Doit-on craindre une bulle de l’intelligence artificielle?

C.P. C’est clair que les attentes sont élevées. Dans différents secteurs d’activité, il y a souvent un écart entre la conception d’une idée et son exécution, et là, il peut y avoir des déceptions. C’est pour cela que je peux dire qu’il pourra probablement y avoir des enjeux en ce qui concerne les attentes de Wall Street, par rapport aux résultats. [...] Mais je pense que, si on est patients, on va voir au cours des prochaines années des développements intéressants.