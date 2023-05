Les commerçants soulignent que la paisible région l’hiver devient un haut lieu de tourisme l’été. Pour eux, c’est extrêmement important financièrement, mais ils soulignent que l’attractivité dépend aussi des services disponibles, y compris en santé.

On a acheté [Minden Autocare] il y a trois ans et demi. La plupart de nos clients ont 60 ans ou plus. Ils ont besoin d’un hôpital proche. Il y a de bonne chance que je perde 40 % de ma clientèle d'ici cinq ans en raison de la fermeture de cette urgence , remarque Dennis Penny.

D’autres, comme le propriétaire de la brasserie Boshkung Brewing, sont venus s’installer à Minden pour la proximité avec un service des urgences.

J’ai déménagé à Minden depuis Oshawa en 2020. Ma belle-mère a un problème de cœur et on a déménagé justement à une rue de l’hôpital pour s’assurer qu’on ait accès aux services de santé quand on en aurait besoin , explique ainsi Matthew Renda.

Le propriétaire du Haliburton Hotel, Mark Dracup, demande au gouvernement Ford de retarder la fermeture de l'urgence de Minden. Photo : Radio-Canada

Tous réitèrent leur demande pour la mise en place d’un moratoire d’un an afin de trouver une solution plus progressive alors que le service des urgences de Minden fait face à un manque de personnel.

« Il va y avoir du sang sur les mains du gouvernement. Des gens vont mourir à cause de cette décision. » — Une citation de Mark Dracup, propriétaire du Haliburton Hotel

Les gens d'affaires demandent au gouvernement d'intervenir auprès de Haliburton Highlands Health Services, qui gère l’hôpital, pour que la décision soit reconsidérée.

Donnez-nous du temps. Travaillez avec la communauté pour comprendre les effets et travailler à une transition correcte , demande Mark Dracup, le propriétaire de Haliburton Hotel.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, continue de son côté d’argumenter qu’il s’agit d’une décision administrative et non politique.

Les hôpitaux sont des entités indépendantes. Je suis certaine que la décision n’a pas été prise à la légère , déclare-t-elle.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de Santé, France Gélinas, n’est toutefois pas du même avis.

Les hôpitaux ne peuvent pas présenter de budget déficitaire. Tu dois avoir un plan que la ministre de la Santé doit signer. C’est impossible pour un hôpital de décider de fermer sa salle d’urgence. C’est impossible de faire ça sans l’aval de la ministre de la Santé , souligne-t-elle.

Elle craint par ailleurs que d’autres hôpitaux doivent aussi fermer des services dans la province au cours de l’été.

Par ailleurs, la province rappelle qu'elle a lancé plusieurs initiatives pour remédier aux pénuries de personnel telles que la gratuité scolaire pour les infirmières qui s'installent en région, par exemple, et le recrutement accéléré de travailleurs d'autres provinces.

Avec les informations de Camille Gris Roy