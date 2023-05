Des plaisanciers de Saint-Coeur-de-Marie veulent de meilleurs services à leur marina

Les locataires pourront bientôt profiter de nouveaux quais, mais ils devront patienter à l'automne avant qu'un service d'électricité neuf soit aménagé.

Nous autres, ils nous avaient promis qu’au printemps, au mois de juin, que tout allait être prêt, que les quais neufs allaient être là, que le courant allait être installé avec les bornes et le système d’aqueduc , a indiqué le plaisancier Sylvain Nepton.

Malgré tout, les membres de la marina assument une facture beaucoup plus salée. Le Centre de villégiature Dam-en-Terre, qui gère les marinas d'Alma, avait d'abord annoncé aux plaisanciers un tarif unique de 275 dollars. Cette somme a finalement été revue à la hausse selon la longueur des bateaux. Cette année, Sylvain Nepton devra débourser 1195 dollars pour son embarcation de 24 pieds, soit 380 dollars de plus que l'an dernier.

Sylvain Nepton, Daniel Nepton et Eric Tremblay sont d'actuels membres de la marina de Saint-Coeur-de-Marie et Catherine Fortin, qui a choisi de quitter la marina. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Je ne sais pas, mais la Dam-en-Terre, ils ont de l’essence, ils sont équipés pour vider les fosses septiques des bateaux, ils ont deux gars de quai et une belle marina flambant neuve, a ajouté le locataire. Moi, je ne vois pas le rapport de payer le même prix qu’à la Dam-en-Terre quand nous autres, on n'a aucun de ces services.

Un autre plaisancier, Eric Tremblay, demande à ce que le prix de location soit arrimé aux services offerts. Est-ce que c'est possible d’avoir les mêmes services et de payer la même chose qu’à la Dam-en-Terre et avoir les mêmes services ou sinon, qu’on paye pour les services qu’on a , s’est-il questionné.

Pour sa part, Catherine Fortin a décidé de retirer son bateau de la marina de Saint-Coeur-de-Marie en raison des coûts de location. Je trouve que l’augmentation est énorme. Il va être dans la cour et quand on voudra aller à la pêche, on va venir le mettre à l’eau , a-t-elle expliqué.

Pas question de changer les prix selon les gestionnaires

Pour une question d'équité entre l'ensemble des plaisanciers d'Alma, le conseiller municipal et président du conseil d'administration du Centre de villégiature Dam-en-Terre, François Carrier, indique qu’il est impossible de changer les prix.

Nous, à la Ville d’Alma et surtout comme conseil d’administration de la Dam-en-Terre, on gère trois marinas, a-t-il expliqué. On a voulu équilibrer les prix. On sait bien que les services sont différents d’une marina à l’autre. Si on prend ici, au centre-ville, la marina, oui, tu as de l’essence et des quais, par contre, tu n’as pas accès au lac, seulement à la rivière. C’est des choix personnels que les gens font.

Le président du conseil d'administration de la Dam-en-Terre, François Carrier, affirme que les prix ne changeront pas pour une question d'équité entre l'ensemble de plaisanciers d'Alma. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Lundi, le conseil de ville a débloqué 50 000 dollars pour la rénovation de la terrasse et des galeries de la capitainerie de Saint-Coeur-de-Marie. L'ensemble des travaux est évalué à près de 300 000 dollars.

D'après le reportage de Mélissa Paradis