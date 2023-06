L’entreposage est en plein essor à Calgary

De plus en plus d'installations d'entreposage libre-service apparaissent à Calgary et dans toute l'Alberta. Des gestionnaires immobiliers commerciaux y voient un refuge financier à la demande constante et moins affectée par les soubresauts de l'économie.

Ken Toews, le vice-président au développement de Strategic Group, une compagnie propriétaire de Store & Go, affirme que la ville est en pleine effervescence.

« Les immeubles sont loués à 97 % ou à 100 %. Ils n'arrêtent pas de se remplir. » — Une citation de Ken Toews, vice-président au développement de Strategic Group

C'est une bonne chose pour nous, mais cela montre aussi qu'il y a une plus grande demande d'entreposage dans la région, et cela va continuer avec la construction de nouveaux appartements dans le centre-ville , a-t-il ajouté.

Selon M. Toews, les lieux d'entreposage seront de plus en plus fréquents à Calgary au fur et à mesure que la ville se densifie et s'agrandit. Il ajoute que ce phénomène touche particulièrement le centre-ville, où les bureaux vides sont transformés en appartements.

Le conseiller municipal Gian-Carlo Carra a lui-même constaté les besoins lorsqu'il a déménagé dans un appartement.

Les gens possèdent beaucoup de choses. Comme nous vivons de plus en plus dans des zones urbaines accessibles à pied et de moins en moins dans des zones suburbaines accessibles en voiture, l’entreposage libre-service doit répondre à cette demande , souligne-t-il.

Le conseiller municipal du quartier 9 de Clagary, Gian-Carlo Carra, estime qu'il est nécessaire d'avoir des entrepôts bien intégrés dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Selon M. Carra, l'astuce pour développer l’entreposage libre-service consiste à s'assurer que les installations s'intègrent dans la communauté, par exemple en veillant à conserver un paysage de rue actif avec des entreprises au niveau du sol.

Nous allons continuer à accumuler nos avoirs, et les gérer différemment au fur et à mesure que la ville change et c’est un sujet dont on parle depuis plusieurs années déjà , a-t-il déclaré.

Une occasion financière

Selon Jason Koonin, PDG de Bluebird Storage Management, le marché canadien de l’entreposage libre-service a environ 20 ans de retard sur son homologue américain.

Il affirme que le marché américain offre environ neuf pieds carrés par personne, le marché canadien n'offre que trois pieds carrés par personne.

Les impacts de la pandémie ont également modifié l'intérêt des investisseurs pour ce marché, selon M. Koonin. Il explique que les achats en ligne ont déplacé la demande en infrastructures physiques pour les commerces de détail, de même que les besoins en bureaux.

Selon Clive Bradley, responsable de l'évaluation de l'entreposage libre-service et des services de conseil pour CBRE Canada, l’entreposage serait considéré comme résistant à la récession et à la pandémie.