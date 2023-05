La jeune femme de 26 ans, qui était sur place pour l’occasion, a accepté l’honneur avec gratitude et reconnaissance.

Je suis tellement touchée et honorée de me faire reconnaître comme ça. De voir qu’on remarque mes exploits et qu'on me reconnaisse, ça me fait du bien , a mentionné Grenier.

La skieuse canadienne a fréquenté l’école Le Sommet de la 7e à la 12e année pendant son adolescence. Elle était toutefois absente plus souvent qu’à son tour en raison de ses obligations sportives et de ses nombreuses compétitions.

Valérie Grenier (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP/Pierre Teyssot

J’ai passé du temps là même si je n'étais pas souvent à l’école. J’étais souvent partie pour le ski. J’ai tellement de bons souvenirs, mais surtout j’ai été appuyée par les enseignants et la directrice, Mme Laflamme. Je suis reconnaissante de ça. Ils ont compris que j’étais souvent partie , a expliqué Grenier.

« Ils me donnaient des devoirs à l'avance et ils font partie de ma victoire et de mes succès. » — Une citation de Valérie Grenier, gagnante d'un slalom géant en Coupe du monde

Cet appui et tout le travail acharné ont payé lors des derniers mois alors qu’elle a remporté une première victoire en slalom géant en coupe du monde cette saison, un exploit qu’aucune autre Canadienne n’avait réalisé en près de 50 ans.

Valérie Grenier après sa victoire en slalom géant en janvier dernier ( Photo d'archives) Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

La sympathique athlète, qui a commencé le ski à deux ans seulement a pu rencontrer de nombreux élèves, en plus de leur remettre des prix lors du Gala Méritas de l’école.

L'école secondaire publique Le Sommet à Hawkesbury a procédé à l'inauguration officielle en compagnie de la skieuse olympique. Jonathan Jobin s'est entretenu avec Valérie Grenier qui était sur place pour l'occasion.

Le sport c’est la meilleure chose au monde! J’espère inspirer les jeunes à vouloir faire du sport, peu importe c’est quoi. Je trouve ça cool de voir que je peux avoir un impact sur les jeunes. Ils doivent se donner dans tout ce qu’ils font, c’est important, peu importe dans quoi ils se lancent , a dit Grenier, qui a traversé plusieurs épreuves et surmonté plusieurs blessures dans sa carrière.

L'athlète Valérie Grenier avec sa grand-mère (à gauche) et ses parents, Nathalie et Gabriel, dans la salle d'entraînement qui porte son nom. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Valérie Grenier passera les prochains mois à enchaîner les entraînements physiques dans le coin de Mont-Tremblant, mais elle divisera aussi son temps avec l’Est ontarien où elle compte passer du temps avec ses parents, Nathalie et Gabriel, et sa grand-mère, qui l’accompagnaient à son ancienne école pour l’hommage qui lui a été rendu.