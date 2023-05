C’est bientôt la fin pour le livret de caisse chez Desjardins

Le service de livret, qui n’était plus offert sur les nouveaux comptes depuis 2021, cessera complètement d’être utilisé le 19 novembre prochain. Les détenteurs de livret recevront dorénavant un relevé de compte mensuel en format papier, à moins d’adhérer au relevé virtuel.

Desjardins mentionne que le retrait du livret est lié à un enjeu d’approvisionnement, son fournisseur l’ayant avisé qu’il en cesserait la production. L’institution financière n’a pas cherché à trouver un nouveau fournisseur.

Outils plus complets

Comme on a des relevés papier et le relevé virtuel, qui sont des outils beaucoup plus complets en matière d’informations, on a préféré se tourner vers ces outils-là qui fonctionnent très, très bien et qui sont déjà utilisés par la majorité de nos membres , explique en entrevue à Radio-Canada Valérie Lamarre, porte-parole au Mouvement Desjardins.

Les livrets de caisse ont fait leur apparition chez Desjardins il y a environ 120 ans. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Elle souligne qu’en plus des informations sur la date, le montant et le code de la transaction, les relevés de compte en format papier ou virtuels précisent l’endroit où la transaction a été effectuée et le marchand avec lequel elle a été conclut, ce qui n’est pas le cas des livrets de caisse.

« Ça permet de mieux reconnaître les transactions et de mieux suivre ses finances au quotidien. Donc, c’est vraiment un outil qui est plus complet que le livret. » — Une citation de Valérie Lamarre, porte-parole, Mouvement Desjardins

À l’heure actuelle, moins de 6 % des membres de Desjardins utilisent le livret de caisse. Parmi eux, 75 % le mettent à jour une fois par mois ou pas du tout. Sans surprise, ce sont les clients plus âgés, moins rompus aux outils numériques, qui ont majoritairement recours au livret. La majorité de ses adeptes a plus de 70 ans.

Accompagnement

Pour aider les détenteurs de livret à faire la transition vers le relevé papier ou virtuel, Desjardins a commencé à diffuser de l’information à ses membres au comptoir. À partir du mois de septembre, des communications personnalisées leur seront envoyées.

Les caisses sont très bien équipées pour pouvoir montrer des exemples de relevés papier, comme [ceux que les clients vont] recevoir après les changements de novembre, et même regarder avec eux le relevé virtuel pour ne pas que ce soit une surprise, parce qu’on comprend que c’est un changement d’habitudes pour certaines personnes, ça fait qu’on va tout faire pour être en mesure d’assurer une transition harmonieuse , précise Valérie Lamarre.

Moins de 6 % des membres de Desjardins utilisent le livret de caisse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de la région de Québec, Judith Gagnon, n’est pas surprise d’apprendre que Desjardins cessera prochainement le service du livret.

Elle fait un parallèle entre cette mesure et l’élimination, il y a quelques années, des services au comptoir à la Banque Laurentienne et, plus récemment, de fermetures de succursales de la Banque Nationale.

Ça bouge dans le monde financier parce qu’ils veulent tout informatiser. Ils ne pensent plus vraiment aux personnes aînées qui ont de vieilles façons d’agir. Ça fait que [l'abandon du] livret, ça ne me surprend pas du tout. Ils regardent l’économie et ils regardent la rentabilité. Ils ne regardent pas les clientèles, alors que les clientèles plus âgées, bien, c’est important aussi , confie Mme Gagnon en entrevue à Radio-Canada.

« Les caisses ne peuvent pas rejeter leurs vieux clients parce que si Desjardins ne les avait pas eus avant, ç’aurait été foutu pour eux autres! » — Une citation de Judith Gagnon, présidente de l’AQDR

La défenseure des droits de retraités salue néanmoins la volonté de Desjardins d’accompagner les détenteurs de livret dans la transition vers les relevés postaux et en ligne. Elle insiste sur l'importance de tout mettre en œuvre pour que des membres ne soient pas pénalisés uniquement en raison de leur âge.

Il ne faut pas les lâcher

Il faut faire de l’accompagnement, de la formation et de la sensibilisation pour ne pas lâcher ces gens-là. [...] Ils ont été clients pendant x temps. Tu ne peux pas les envoyer aux poubelles, ou les amener dans une autre track, alors que ç’a toujours été ta clientèle , insiste Judith Gagnon.

Elle fait valoir que pour un détenteur de livret qui l’utilise sur une base régulière, l’envoi d’un relevé de comptes par la poste ou en ligne représente un changement important.

Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui devaient aller [en caisse] pour suivre leurs affaires régulièrement. C’était leur habitude. Ils regardaient ça et ils faisaient leurs comptes, mais ça va être difficile. C’est une autre façon de faire , soutient la présidente de l’ AQDR .

Même une fois les livrets retirés de la circulation, les membres de Desjardins pourront continuer d'imprimer leurs transactions à l'aide d'un guichet automatique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Valérie Lamarre souligne à ce propos que les membres pourront continuer de se rendre dans les caisses pour consulter, à l’aide d’un guichet automatique, leurs dernières transactions et les imprimer s’ils le désirent.

Les gens peuvent [aussi] nous appeler au 1 800 CAISSES pour valider les dernières transactions, parler à un conseiller en ligne ou pour n’importe quelle question , mentionne la porte-parole.

Pas tous en terrain inconnu

Elle ajoute que les membres touchés par les changements à venir ne sont pas tous étrangers aux services offerts par Desjardins en ligne. En effet, le tiers des détenteurs de livrets a déjà recours à la plateforme AccèsD pour consulter ou effectuer ses transactions. De plus, un utilisateur du livret sur cinq (20 %) utilise également le relevé papier ou virtuel.

Les personnes qui utilisent le livret de caisse vont commencer automatiquement à recevoir leur relevé mensuel par la poste après le 19 novembre. Aucune action ne sera requise de leur part.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe