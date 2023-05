Des outils pour prévenir les chutes chez les aînés

Les chutes représentent l’une des principales causes de décès et d’hospitalisations chez les aînés. Ces incidents sont souvent expliqués par le déconditionnement et la perte d’autonomie. Les CHSLD veulent prévenir ces chutes ou du moins en atténuer les conséquences. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS se dote donc d'outils.

Bernadette Scott, 97 ans, habite une chambre du CHSLD Leclerc à Granby. Comme chaque jour, elle reçoit la visite de Manon Labillois et Guylaine Leduc, deux intervenantes du CIUSSS .

Avec l’aide des employées, qui sont aussi des amies, la résidente arrive à se déplacer dans sa chambre sans tomber. Je suis chanceuse, parce que si j'ai besoin, j'ai juste à sonner et elles viennent m'aider , se réjouit Mme Scott.

Pour épauler la résidente, des infirmières et des technologues en physiothérapie ont accès à de nombreux outils qui assurent sa sécurité. Un simple outil peut aider à prévenir une fracture de hanche, explique l'infirmière Manon Labillois. C'est difficile, parce qu'on veut maintenir les capacités, maintenir l'autonomie, mais on veut en même temps protéger. […] C'est une expertise la longue durée, qu'on peaufine au quotidien.

« Si on inclut les familles là-dedans, elles sont plus rassurées de savoir qu'on a les moyens pour prévenir. Dès que la personne va se lever du lit, on est avertis par le système de cloche d'appel ou par le son du moniteur. » — Une citation de Guylaine Leduc, technologue en physiothérapie au CHSLD Leclerc

Selon les rapports du coroner publiés depuis 2022, près de 120 personnes âgées sont mortes après une chute en Estrie. En chiffrant les incidents pour chaque établissement, le CIUSSS veut continuer d'améliorer ses pratiques préventives.

Le CHSLD Leclerc de Granby. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

« L'année dernière on parlait de chutes avec conséquences mensuelles de plus de 100 , et maintenant on se tient nettement en bas du 60 par mois. Et on aspire à diminuer encore par d'autres moyens. Ça influence par exemple les constructions et l'achat d'équipement. » — Une citation de Rosane Rivard, directrice adjointe des CHSLD (zone ouest) du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

On voit qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation, on voit que les intervenants sont très alertes face à ça , mentionne la coordonnatrice au développement de la pratique professionnelle au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Céline Jodar.

Bernadette Scott et Manon Labillois. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Au bout de la chaîne, Mme Scott se sent plus en sécurité que jamais. Elle qui est déjà tombée au sein d’un autre milieu d’hébergement, qui n’est pas chapeauté par le CIUSSS .

« Ici, il n'y a pas de problème, je suis certaine que j'aurais de l'aide. Il y a souvent quelqu'un, puis on a tout le temps quelque chose sur lequel peser. On est bien surveillés. » — Une citation de Bernadette Scott, résidente au CHSLD Leclerc

Entre ses casse-têtes et sa partie de bingo de l’après-midi, elle trouve toujours le temps d’échanger avec les soignantes. Je les remercie, je leur dis qu'elles sont très gentilles! Je l'apprécie d'être ici malgré tout , mentionne Mme Scott.

D’après le reportage de Pierrick Pichette