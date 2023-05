Quelles sont les prochaines étapes pour la première ministre Danielle Smith?

En entrevue à l’émission Power & Politics de CBC , elle a affirmé avoir reçu un mandat fort , malgré sa courte majorité à l’Assemblée législative, en mettant notamment en avant que le Parti conservateur uni (PCU) a reçu plus de la moitié des voix exprimées.

Pas de retour des députés avant l’automne

Selon Rebecca Polak, porte-parole de Danielle Smith, la session législative reprendra à l'automne . Les députés élus ou réélus pourront donc profiter de l’été pour investir leurs nouvelles fonctions et bâtir leurs équipes.

Pour le stratège politique Stephen Carter, qui a notamment épaulé la première ministre Alison Redford lors de la campagne électorale de 2012, les prochains mois pourraient permettre à Danielle Smith d’affiner sa proposition politique. Elle doit décider à quoi ressemblera le discours du Trône et à qui elle tentera de s'adresser. Si j'étais elle, je prendrais tout l'été pour essayer de déterminer cela.

Les premiers jours d’un nouveau gouvernement

Selon Stephen Carter, les deux premières étapes au lendemain d’une élection consistent à former l’équipe rapprochée de la première ministre, puis à commencer à tabler sur une liste de ministres potentiels. Compte tenu des disparités régionales, il sera très difficile de constituer un cabinet équilibré qui reflète les diverses identités qui sont chères aux Albertains.

Même si son parti a été rayé de la carte électorale à Edmonton et qu’il a perdu une dizaine de sièges à Calgary aux mains du NPD , Danielle Smith affirme que son caucus représentera toutes les régions de l’Alberta.

Nous avons [gagné] beaucoup de villes de taille moyenne en Alberta et nous avons un certain nombre de sièges à Calgary. Nous avons des représentants à Medicine Hat, Lethbridge, Red Deer, Grande Prairie, Fort McMurray, et dans la région d'Edmonton. J'ai donc l'impression que nous avons un caucus très diversifié , explique Danielle Smith.

Le stratège Stephen Carter souligne aussi que certains ministres importants ou candidats ministrables ont été battus par le NPD , notamment Tyler Shandro et Jason Copping, deux ex-ministres de la Santé.

Un front commun contre Ottawa?

En plus de réitérer son appui à l’industrie énergétique et son opposition au plan fédéral sur les « emplois durables », Danielle Smith a également lancé un avertissement à ses interlocuteurs fédéraux.

« Ils savent qu'il existe une ligne dure à l'égard de tout ce qui pourrait nuire à notre économie, et que nous n'allons pas nous contenter d'assurer la "transition juste" de nos travailleurs du secteur pétrolier et du gazier qui perdront leurs emplois », a-t-elle mentionné au microphone de Power & Politics.

La première ministre a également rappelé qu’elle n’est pas la seule à s’opposer à certaines décisions d’Ottawa en matière d’énergie. Il y a quelques jours, les premiers ministres des quatre provinces de l’Atlantique ont fait front commun pour qu’Ottawa retarde un règlement qui obligerait les fournisseurs d’essence et de diesel à réduire la quantité de pollution qu’ils émettent.