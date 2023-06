Jules Sherred adore la nourriture. Élevé par diverses familles au fil du temps, il a grandi dans des maisonnées où cuisiner faisait partie du quotidien.

Plus jeune, j’ai eu plusieurs pères et c’était eux qui cuisinaient pour la famille. Ils ne m’ont jamais dit comment faire. Ils m’ont plutôt dit : ''voici les outils, amuse-toi'', raconte-t-il.

Des handicaps ont empêché Jules Sherred de cuisiner pendant plusieurs années.

Voyez Jules Sherred à l'oeuvre dans sa cuisine adaptée

Jules Sherred a toujours aimé cuisiner, mais son handicap le lui empêchait. Il a décidé d'élaborer des recettes pour les personnes ayant, entre autres, des troubles cognitifs. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

C'est en voyant l'auteure de livres de recettes Urvashi Pitre utiliser un autocuiseur électrique que l'idée de se replonger dans l'univers de la cuisine est revenue. Elle explique que l’autocuiseur électrique l’a aidé à cuisiner avec son handicap […] J’en ai acheté un et j’ai commencé à élaborer des recettes , dit-il.

Depuis, Jules Sherred travaille d'arrache-pied pour adapter et développer des recettes spécifiquement pour des personnes neurodivergentes ou qui ont, comme lui, un handicap physique.

Jules Sherred élabore des recettes adaptées pour ses handicaps. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Avec toutes ces recettes en main, il publie aujourd'hui Crip Up the Kitchen : tools and recipes for the disables cook (disponible en anglais seulement).

« La prémisse de mon livre est d’apprendre à connaître ses limites. Si la seule chose que je peux faire aujourd’hui est de prendre soin de moi, félicitations, j'ai pris soin de moi! » — Une citation de Jules Sherred, auteur et photographe

En plus des recettes, le livre contient une liste d’équipements qui sont faciles à utiliser pour les personnes handicapées et une multitude de conseils sur la préparation et la planification des recettes.

Le livre de recettes « Crip Up the Kitchen : Tools, Tips and Recipes for the Disable Cook » est disponible depuis le 20 mai. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

De la passion à l'œuvre utile

Plusieurs personnes vivant avec un handicap ont participé à la création du livre de recettes.

Il se sent privilégié de pouvoir combiner ses deux passions dans ce livre : la nourriture et la photographie.