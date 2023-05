L’école à vendre pour une transformation en logements

Tous les logements de la municipalité de 465 habitants sont occupés. On n’a pas de maisons non plus à vendre, on n’a plus rien! , affirme la mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier.

Avec ce projet, Saint-Elzéar espère à la fois attirer des nouveaux arrivants et permettre aux aînés de rester sur son territoire.

Nos personnes retraitées, elles aimeraient avoir un logement et en même temps vendre leurs maisons, ça apporterait des familles à Saint-Elzéar, pas juste des retraités, des familles au complet. C'est ce qu'on veut si on veut revitaliser Saint-Elzéar , souligne la mairesse.

La Municipalité demande un minimum de 30 000 $ pour le bâtiment scolaire qu’elle a récemment acquis. Une occasion d’affaires, selon la mairesse, étant donné que l’évaluation municipale du bâtiment s’élève à 58 000 $.

La mairesse explique que la Municipalité a décidé d’acquérir le bâtiment pour l’offrir à un prix très réduit. Si ça avait été vendu à un promoteur immobilier directement, il aurait payé beaucoup plus cher que ce que la municipalité a payé , estime-t-elle en précisant que la Municipalité l’a payé 20 000 $.

Le projet de convertir le bâtiment en salle multifonctionnelle pour les organismes de Saint-Elzéar a été abandonné. On a changé notre fusil d'épaule parce qu’on a écouté les gens et les organismes , affirme-t-elle. Mme Poirier. Elle explique que la pandémie a changé les besoins des organismes.

Le principal employeur du village, la Coopérative forestière de Saint Elzéar, attend l'arrivée prochaine de dix travailleurs du Madacasgar qu'il faudra loger.

La mairesse de Saint-Elzéar et le directeur général de la Coopérative forestière de Saint-Ezléar s'allient dans le projet. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C'est pourquoi la Coopérative s'allie au projet en offrant un rabais sur le bois d'œuvre au futur promoteur. Pour un promoteur qui voudrait aujourd'hui rénover l'école au marché actuel avec le rabais du grossiste, ça peut être très intéressant , affirme le directeur général de la Coopérative forestière de Saint-Elzéar, Christian Bourdages.

Parallèlement, la Municipalité veut aussi se départir de l'Auberge du lac Alain. Le lieu a déjà été très fréquenté, mais le vieillissement de la population et le manque de main-d'œuvre pour l'entretenir laissent croire à la mairesse qu'il est temps de passer le flambeau.

Le site de l'Auberge du Lac Alain. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le prix demandé pour l’auberge est de 210 000 $.

Le but c’est que cette auberge qui est très belle, qui est située à un bel endroit, on voudrait qu’un promoteur la reprenne et la fasse revivre , déclare Paquette Poirier.

Les personnes qui souhaitent acquérir l'Auberge du lac Alain ou l'école de Saint-Elzéar ont jusqu'au 31 août 14 h, pour déposer une offre.