Les frères et la conjointe de Victor Masson à la recherche de réponses

Les deux frères du disparu et sa conjointe se sont adressés aux médias mardi, eux qui sont toujours très affectés par sa perte.

Ils affirment avoir manqué de soutien de la part des autorités canadiennes lors de leur présence au Mexique. Ils se demandent aussi pourquoi certains éléments de l'enquête ont disparu.

On a été chanceux de l'avoir avec nous pendant 27 ans. On aurait aimé ça l'avoir encore plus longtemps, mais ça nous a été enlevé , a déploré d’entrée de jeu William Masson.

Le frère et la conjointe de Victor Masson, William Masson et Eiva Castillo. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La douleur est toujours vive trois semaines après le meurtre. Le lundi 14 mai, son frère William a reçu un appel de sa conjointe Eiva Castillo, qui allait bouleverser la famille.

Tu ne t'attends jamais à devoir annoncer que ton petit frère est mort à ta mère. Ç’a été vraiment difficile. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu doutes même que ce soit réel , a-t-il poursuivi.

Le corps déplacé

Dans les jours suivant le drame, les deux frères se sont déplacés au Mexique pour prendre contact avec les autorités et débuter le processus d'identification et de rapatriement du corps, ce qui est une étape extrêmement difficile.

Où on a retrouvé notre frère, c'était à 400 mètres de l'endroit où ils l'ont trouvé. C'était une place qui était absolument dégoûtante et dégueulasse. Moi je me suis dit : "On va te sortir de là, on va te ramener à la maison" , a raconté son autre frère, Édouard.

On a retrouvé notre petit frère décédé, sans vie, sur une petite table, tout nu avec un petit drap blanc sur lui. Après ça, pour eux ça leur pressait d'être payé, ça leur pressait qu'on signe tout , a enchaîné William à propos des autorités mexicaines.

L'homme de 27 ans a été tué par balle au Mexique. Photo : photo tirée de Facebook

Victor Masson a été retrouvé mort dans une auto le 14 mai à Puerto Escondido sur la côte ouest du Mexique, avec une blessure par balle. Il était en vacances avec sa conjointe d'origine mexicaine, Eiva Castillo. Les autorités du pays ont indiqué qu'une altercation aurait éclaté entre Masson et un groupe de quatre personnes, au sujet du paiement d'une facture. Le Saguenéen était seul alors que sa conjointe était sortie avec des membres de sa famille.

Il y a eu deux coups de feu : une balle a atteint le coffre arrière. L'autre a atteint la vitre gauche, côté conducteur passager arrière. C'est la balle qui aurait atteint mon frère, a dit aussi Édouard. [...] Finalement, la police a confirmé que l’endroit où il a été retrouvé n’était pas l’endroit où l’action s’est passée. Mon frère aurait été déplacé pour le cacher.

Des craintes pour leur sécurité

Arrivés là-bas, les deux frères ont craint pour leur sécurité, se disant que la corruption est présente dans le pays. Ils se sont faits discrets et ont dû s'assurer que leur hébergement était sécuritaire. Ils se sont même relayés pour dormir. Ils gardent un goût amer du soutien offert par l'ambassade du Canada au Mexique.

On était vraiment de A à Z laissés seuls. Je ne comprends pas comment ça peut justifier une ambassade qui est loin puisqu'ils ne sont pas capables de sortir de leurs bureaux. Je suis choqué de tout ça. Ma mère, ça la bouleversait à distance parce qu'elle pensait toujours qu'on allait avoir du support , a dénoncé William.

Les deux frères auraient aimé pouvoir compter sur un traducteur, un avocat ou simplement un représentant des autorités canadiennes pour les guider.

Le frère de Victor Masson, William Masson, et sa conjointe Eiva Castillo. Photo : Radio-Canada

Le duo a dû avoir recours à une avocate mexicaine, la tante d’Eiva, qui a grandement facilité les démarches. Samedi, la police mexicaine a indiqué avoir arrêté un suspect. La famille veut bien croire qu'il s'agit de l'auteur du meurtre, mais elle se questionne sur la disparition de deux éléments de preuve, soit deux appels au 911 faits par Victor Masson dans les heures précédant le meurtre.

Les appels, ce n'est pas clair, ils ont soit disparu ou ont été supprimés. La répartitrice qui a pris l'appel ne veut pas parler à la police, ne veut pas coopérer. Pour moi, c'est absolument inadmissible, incompréhensible qu'une personne puisse faire ça. Non seulement ça aiderait à résoudre l'enquête. C’est un énorme élément de preuve parce que Victor aurait bien pu décrire ce qui se passait et les personnes responsables. Et ce sont quand même les dernières paroles qu'on entendait de mon frère , a souligné Édouard.

Je n’ai pas de mots, je suis déçue, gênée de mon pays. C'est impossible, Victor, il était ici pendant 27 ans, il s'est pris une semaine et demie au Mexique, pour qu'il… a déploré la femme sans pouvoir terminer sa phrase.

Une cérémonie vendredi

Le corps de Victor Masson est maintenant de retour au Canada. Une cérémonie aura lieu vendredi pour que ses proches puissent lui rendre un dernier hommage.

Victor était ma personne, il était l'amour de ma vie. Comme partenaire il était toujours là. Il m'a donné ma famille aussi , a dit avec émotion Eiva en regardant les frères de Victor Masson..

Les enfants qu'il aurait eus, les neveux que j'aurais eus. Ils ont disparu cette journée-là , a conclu avec tristesse Édouard.

D’après un reportage de Louis Martineau