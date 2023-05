La FSIN critique elle aussi la Division des écoles catholiques de Saskatoon

Dans un courriel adressé aux divers directeurs d'école, Tom Hickey a recommandé aux différentes directions d'école de s'abstenir de visiter l'intérieur d'une tente aux couleurs de l'arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+, lors de leur participation au Festival des enfants de la Saskatchewan.

Nous condamnons fermement toute forme de discrimination, y compris les récents commentaires de Tom Hickey qui a encouragé les élèves à ne pas se rendre à la tente arc-en-ciel au Festival des enfants , écrit un porte-parole de la FSIN dans un communiqué.

Selon la vice-cheffe de la FSIN , Aly Bear, les actions de la division scolaire ont un impact sur les élèves autochtones appartenant à la communauté LGBTQ+ .

« En matière de politique, nous devons nous assurer que ce financement va faire un réel changement et pas seulement cocher une case et dire "Nous faisons ceci et cela". » — Une citation de Aly Bear, vice-cheffe de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Dans ce contexte, la FSIN demande à la division scolaire de prendre des mesures immédiates et développer une politique d’inclusivité afin de remédier à cette situation.

Malgré les excuses présentées par la Division des écoles catholiques de Saskatoon, il est essentiel que la division scolaire élabore et mette en œuvre des politiques et des initiatives d'ensemble qui favorisent la diversité, l'équité et l'inclusion , ajoute Aly Bear.

De son côté, le responsable des communications de la division scolaire, Derrick Kunz, a décliné les demandes d'entrevue de CBC /Radio-Canada.

Il souligne que la porte des locaux de la Division des écoles catholiques de Saskatoon a été recouverte de couleurs arc-en-ciel et de messages promouvant l'inclusion, au cours de la fin de semaine.

Il exprime son désaccord vis-à-vis de cet acte de vandalisme tout en affirmant le droit de chacun à la liberté d'expression.

Avec les informations de Laurence Taschereau