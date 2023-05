C’est un retour à la normale , selon le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin, qui a présenté, mardi, le bilan annuel de son organisation à Gatineau.

Le nombre global d’infractions est ainsi passé de 9332 en 2021 à 11 496 en 2022, soit une hausse de 23 %.

Les crimes contre la propriété ont connu une croissance particulièrement marquée avec 6435 infractions criminelles rapportées par le SPVG soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente.

« Le bilan de la criminalité était prévisible. En 2020 avec la fermeture des commerces, toutes les contraintes qui avaient été mises en place, les gens qui étaient à la maison, on avait vu une certaine baisse de la criminalité. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la criminalité est repartie à la hausse. » — Une citation de Luc Beaudoin, directeur du Service de police de la Ville de Gatineau

Parmi ces crimes, les vols de véhicules ont connu une explosion au cours de l’année avec une hausse de 147 %. C'est une tendance provinciale et nationale des réseaux organisés de vols de véhicules, on en voit de plus en plus , a expliqué Luc Beaudoin lors de sa présentation au Comité plénier de la Ville de Gatineau. Souvent ce sont des véhicules qui sont amenés puis transportés à l'étranger, on travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec en lien avec tout ce phénomène.

Les introductions par effraction qui avaient fortement diminué durant la pandémie ont connu une recrudescence (71 %) en 2022 due notamment au retour au bureau et à la reprise des activités plus normales selon le SPVG .

Plus de dénonciations en matière de violence conjugale

Les crimes contre la personne ont aussi connu une hausse au cours de la dernière année. Ces crimes ont augmenté de 17 % par rapport à 2021, ce qui correspond à 530 infractions criminelles de plus, pour un total de 3711 infractions en 2022.

Tout comme ailleurs au Québec, les agressions sexuelles (+ 46 %) ainsi que le harcèlement criminel (+ 51 %) dans un contexte de violence conjugale ont connu un malheureux regain.

Ces chiffres seraient dus à la hausse des dénonciations de la part des victimes grâce aux campagnes de sensibilisation ainsi qu’au travail des équipes spécialisées en violence conjugale, selon le directeur du SPVG .

« On calcule 1474 événements qui sont reliés à la violence conjugale, ce qui est 232 de plus qu'en 2021. Bien que ce chiffre soit haut, on est quand même content de le voir augmenter parce que ça signifie qu'on met beaucoup d'efforts à dénoncer les dossiers » — Une citation de Luc Beaudoin, directeur du Service de police de la Ville de Gatineau

Parmi les appels reçus par la police de Gatineau, près de 5 % concernent des interventions en matière de santé mentale, soit 3880 appels dont 821 ont nécessité l’intervention de l’Unité d’intervention de crise composée d'un policier et d'un intervenant du CISSS de l'Outaouais.

3880 appels qui sont reliés à la santé mentale, ça peut sembler peu, mais quand on le regarde sur une année, c'est environ 10 appels par jour, donc c'est beaucoup , a confié Luc Beaudoin.

Le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin, a présenté son dernier bilan annuelle à la tête de son organisation. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

La consommation de drogue continue de faire des ravages alors que 303 surdoses, soit 94 surdoses de plus qu’en 2021, ont été comptabilisés par la police. Ces surdoses ont coûté la vie à 19 personnes à Gatineau.

Nouveau directeur au SPVG

La présentation de Luc Beaudoin s’est faite sous le signe de l’émotion alors que le directeur du SPVG présentait son dernier bilan annuel après cinq années à la tête de l'organisation et 30 années au sein de divers corps policiers.

D’ailleurs, les membres du Comité plénier n'ont pas manqué de souligner le travail de celui qui prendra sa retraite en fin de semaine en applaudissant au début de sa présentation et en remerciant ses années de services au sein du SPVG .

Je voulais te remercier pour ton travail pour les 30 et quelques années passées, dévouées, passionnées et encore engagées pour cette dernière semaine , a déclaré le directeur général de la Ville de Gatineau Simon Rousseau.

Simon Fournier, nouveau directeur du Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Gracieuseté Ville de Gatineau

L’assermentation du nouveau directeur du Service de police, Simon Fournier, se tiendra mercredi à la Maison du citoyen.

Un bilan à la baisse à la MRC des Collines-de-l’Outaouais

Alors que les statistiques de la police de Gatineau sont reparties à la hausse, c’est l’effet inverse qui a été observé au sein du Service de la Sécurité publique de la MRC des-Collines-de-l’Outaouais.

Ainsi, plusieurs baisses ont été observées en matière de crimes contre la propriété (-5 %) ainsi qu’en matière de crimes contre la personne(-3 %).

Toutefois, tout comme à Gatineau, les violences conjugales ont connu une augmentation notable à la MRC des Collines passant de 127 signalements en 2021 à 178 en 2022 soit une hausse de 40 % au cours de l’année. Face à cette problématique, le service de la sécurité publique a lancé le projet MAINtenant formé d’une équipe multidisciplinaire qui a fait le suivi de 686 dossiers en violence conjugale.