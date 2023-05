Investissements à Bécancour : Saguenay espère accueillir sa propre filière batterie

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite devenir un pôle majeur de l’industrie de la batterie, notamment avec les installations du Port de Saguenay. Pour la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, l'arrivée de Bécancour est une bonne nouvelle pour la région.

Évidemment, nous, à Saguenay, la question est de bien se préparer pour accueillir nous aussi une filière batterie ou toute autre filière, a-t-elle expliqué. C'est important, en amont, d'avoir les infrastructures, d'avoir la communauté aussi derrière pour être prêt à accueillir ce genre de filière.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, croit encore que la ville pourra tirer son épingle du jeu. On s'attendait à ce qu'il y ait ce genre d'annonce à Bécancour, ça circulait. Maintenant, le 105 millions est quand même assuré pour la zone industrialo-portuaire. Toute notre recherche encore en développement économique va extrêmement bien. On a un engagement comme quoi que le prochain, c'est Saguenay , a assuré la mairesse.

Il faut rappeler que le gouvernement du Québec a annoncé un prêt de 105 millions de dollars pour le développement de la zone industrialo-portuaire de Saguenay. Les fonds octroyés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation permettront d'aménager une route et des infrastructures pour l’alimentation en eau, en gaz et en électricité dans le but d’attirer plus d’entreprises près du port de Grande-Anse.

Avec les informations de Gabrielle Morissette