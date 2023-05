L’Université de Toronto adopte 40 idées pour lutter contre le racisme anti-asiatique

L’Université de Toronto a adopté l’ensemble de recommandations de son groupe de travail sur la discrimination et le racisme anti-asiatique au campus.

Le rapport a été publié lundi et présente des recommandations selon huit grands axes.

L’établissement universitaire suivra ainsi les recommandations pour améliorer sa responsabilité. Cela passe notamment par la collecte de plus de données pour mieux évaluer son travail d’inclusion et offrir une meilleure transparence sur son travail en matière de lutte contre le racisme.

L’université entend aussi améliorer sa communication avec des étudiants et du personnel d’origine asiatique, notamment en ce qui concerne les services et le soutien auxquels ils peuvent avoir accès.

L’université précise qu’elle s’assurera que ses ressources qui répondent aux cas de racisme anti-asiatique seront davantage mises en avant à ses campus, que ce soit à Toronto, Mississauga ou Scarborough.

Autre axe sur lequel le groupe de travail recommande de travailler, c’est la question des embauches et du développement professionnel. L’université dit reconnaître qu’une proportion significative des étudiants s’identifient comme asiatiques . En partant de ce postulat, l’établissement précise qu’il faudra une meilleure représentativité des communautés asiatiques au sein du personnel qui travaille auprès des étudiants.

À la suite du rapport du groupe de travail, l’université mettra aussi l’accent sur le racisme anti-asiatique au sein de son bureau de la diversité culturelle et la lutte contre le racisme. Cela passe notamment par la mise à disposition de ressources adaptées.

Les recommandations touchent aussi aux programmes. L’université dit vouloir offrir davantage de cours sur l’Asie et mener des recherches qui touchent les pays asiatiques. S'ajoutent à cela des instructions et un cadre de travail pour s’assurer de ne pas voir de biais anti-asiatique inconscient se développer dans les cours et les recherches.

Pour éviter l’isolement, l’université veut mettre en place des groupes communautaires pour inclure davantage les étudiants d’origine asiatique. Grâce à un partenariat avec le Centre culturel chinois du Grand Toronto, l’université compte notamment mettre en place des groupes d'étudiants de différentes origines et avec différents centres d'intérêt afin de renforcer le sentiment d’appartenance.

Enfin, bien que l’université souligne que ses ressources financières sont limitées, elle adopte tout de même les quatre recommandations qui lui demandent, en substance, d’augmenter les ressources pour les bureaux qui se concentrent sur le racisme anti-asiatique. De même, les recommandations demandent d’augmenter les ressources des bibliothèques pour les programmations sur les questions asiatiques.

L’université adopte aussi une recommandation qui demande de créer un fonds pour des initiatives gérées par les étudiants.

Le groupe de travail sur la discrimination et le racisme anti-asiatique comprend 39 membres, dont 12 professeurs et bibliothécaires, 18 autres membres du personnel et 9 étudiants. Ces derniers travaillent à ce rapport depuis le printemps 2022.

Ils sont arrivés à ces conclusions après de nombreux groupes de discussion.

Le rapport fait suite à une pétition signée par plus de 12 000 personnes, après que l'université eut distribué lors du Nouvel An lunaire de 2022, par manque de connaissance, des enveloppes rouges traditionnelles, mais avec un contenu qui peut culturellement s'apparenter à une menace de mort.