Barbe Broue évite un déménagement forcé

L’entreprise Barbe Broue obtient gain de cause devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), qui accepte sa demande de dérogation.

La CPTAQ autorise ainsi la seule microbrasserie du Témiscamingue à tenir cet été un commerce de restauration et de microbrasserie sur son terrain situé sur la route 101, à Nédélec, ce qui évite à l'entreprise un déménagement forcé.

C’est ce que révèle une décision rendue par la Commission lundi. Rappelons que l’entreprise faisait l’objet de deux plaintes devant la CPTAQ en raison de ses activités commerciales, qui se déroulaient depuis l'été 2021 sur un sol réservé à l’agriculture.

Barbe Broue a ouvert une boutique à Nédelec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La direction de Barbe Broue a décliné notre demande d’entrevue, préférant s’exprimer via sa page Facebook et par courriel. Cette situation nous a occasionné beaucoup de stress inutile, nous aurions pu être chassés de chez nous. Je préfère vous relayer de l'information positive , indique notamment par courriel la copropriétaire de l’entreprise, Carole Marcoux.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nédélec se réjouit

La municipalité de Nédélec, qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien envers l'entreprise, se réjouit de la décision de la CPTAQ.

La directrice générale et greffière-trésorière de Nédélec, Lise Dénommé, estime que la perte de l’entreprise se serait apparentée à une forme de faillite .

Le bureau municipal de Nédélec, au Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

C’est toujours un sentiment de faillite quand on perd un commerce, car nous sommes là pour essayer d’attirer nos commerçants dans notre petite municipalité et non de les perdre. Ça aurait été reçu comme une faillite de la municipalité si nous n’avions pas été capables de convaincre [la CPTAQ]. C’était primordial de conserver l’entreprise avec nous , mentionne Mme Dénommé.

L’entreprise Barbe Broue est considérée par la municipalité comme un levier indispensable à sa transformation et à sa revitalisation.

On travaille très fort. J’aimerais bien mettre en place une station-service si quelqu’un était intéressé à venir s’implanter à Nédélec avec peut-être un petit dépanneur pour offrir des produits de proximité , fait-elle remarquer.

La Commission confirme dans sa décision que le projet permettra de créer quatre à cinq nouveaux emplois à court terme sur un territoire dévitalisé sur le plan économique .

La Fédération de l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue, quant à elle, n’avait pas exprimé d’opposition envers le projet agrotouristique et d’agro-transformation de Barbe Broue.