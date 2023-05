Brandon McIntyre condamné à 14 ans de prison pour avoir battu à mort Rebekah Harry

Accusé de meurtre non prémédité et de voies de fait, l'homme de 35 ans avait plaidé coupable, au début du mois d'avril, d'un chef réduit d'homicide involontaire, écourtant ainsi son procès et évitant une condamnation à la prison à vie.

Le 20 mars 2021, dans un appartement de l'arrondissement de LaSalle, Brandon McIntyre a roué de coups Rebekah Harry. Transportée par ambulance à l’hôpital après que les services d’urgence l’eurent trouvée en arrêt cardiorespiratoire, la femme de 29 ans, mère d'un jeune garçon, a été maintenue en vie artificiellement pendant trois jours avant de succomber à ses blessures.

Malgré la violence des gestes commis, la preuve hors de tout doute raisonnable que Brandon McIntyre avait l’intention de tuer Rebekah Harry n’avait pas pu être établie, avait reconnu la Couronne. L’homme avait des antécédents judiciaires, notamment en matière de violence conjugale.

Le couple se fréquentait depuis trois mois à peine au moment des faits.

Cette affaire s'était inscrite dans une vague de féminicides qui avait choqué le Québec pendant la pandémie.

Avec des informations de Gabrielle Proulx