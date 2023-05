L’abandon du projet de prison à Fredericton réjouit la communauté

Les résidents du quartier Lincoln Heights, dans l’est de la ville de Fredericton, sont soulagés d’apprendre que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé de ne pas construire le futur établissement correctionnel à Fredericton.

Sarah Brown est une résidente de Lincoln Heights qui s'opposait à la construction d'une prison à proximité. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je pense qu'en tant que résidente de cette communauté, je suis vraiment ravie d'entendre la nouvelle. Je sais que cette communauté s'est battue très fort pour s'assurer que la prison ne soit pas construite près de notre quartier, et je pense que, dans l'ensemble, c'est vraiment une excellente nouvelle , dit Sarah Brown, une résidente de Lincoln Heights.

Je suis contente d'entendre ça, je n'étais pas au courant, donc c'est une bonne nouvelle , renchérit Debbie Nosewhorthy, qui réside aussi dans le quartier Lincoln Heights.

Un projet de prison controversé

Le gouvernement conservateur de Blaine Higgs insiste, depuis décembre 2021, sur l’importance de construire une prison qui pourrait accueillir un peu plus de cent détenus. Toutefois, la province refuse, depuis le début, de rendre publics les documents sur lesquels elle a fondé sa décision.

Des sentiers sur le site où devait être construite la prison sont empruntés par des amateurs de véhicules tout-terrains, ou des marcheurs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le projet, qui devait coûter 32 millions de dollars en 2021, est maintenant évalué à 42 millions de dollars, et le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, estime que ces coûts pourraient encore augmenter en raison de l’inflation.

Plusieurs experts ont remis en question le besoin d’une nouvelle prison dans la province.

Des citoyens inquiets

Plus de 800 personnes ont signé une pétition demandant au gouvernement d’abandonner l’idée de construire une prison à Fredericton. L’établissement se serait situé à moins d’un kilomètre de plusieurs centaines de résidences.

Les gens étaient préoccupés par leur sécurité, je pense aussi que les gens étaient un peu inquiets que la communauté n'ait pas été impliquée dans le processus plus tôt et consultée plus tôt dans les phases de planification de sa construction si près de notre quartier , explique Sarah Brown.

La prison devait être construite sur un terrain à gauche de la route, alors qu'un quartier résidentiel est situé derrière les arbres, à droite de la route. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Nous avons beaucoup de jeunes enfants dans ce quartier, je pense que c'est une préoccupation pour beaucoup de gens, et la valeur de notre propriété, bien sûr , dit Debbie Nosewhorthy.

Dans un très bref communiqué, le gouvernement dit que les préoccupations de la population expliquent ce volte-face dans ce dossier. Madame Nosewhorthy estime que la mobilisation citoyenne a joué un rôle important. Je ne pense pas qu'ils nous auraient écoutés si beaucoup de gens ne s'étaient pas présentés et n'avaient pas exprimé leurs opinions à ce sujet, c'est génial, je suis contente qu'ils nous écoutent, je pense que c'est merveilleux.

J'espère que notre voix a été prise en compte dans cette décision, je ne sais pas si c'était le cas, mais j'espère que cela faisait partie du processus de prise de décision , rajoute Sarah Brown.

La prison devait être construite sur un terrain immédiatement voisin du parc industriel Vanier, à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Des résidents ont d’autres opinions sur le sujet

Dans Lincoln Heights, certains résidents avouent qu’ils n’étaient pas nécessairement contre le projet de prison, même si un fort mouvement de base s’y opposait. C’est le cas de Jill Myles, qui a fini par voir le projet d’un bon œil.

Au début, j'étais contre, puis j'ai pensé, eh bien, attendez une minute, si vous mettez une prison, c'est un tout nouvel établissement, alors j'espère qu'ils auraient une sorte de réhabilitation plutôt que de simplement jeter les gens, et que leurs familles pourraient les visiter, au lieu d'aller jusqu'à Saint-Jean, et ce n'est pas ce que nous voulons de toute façon, ou voulons-nous simplement les jeter et les oublier , lance-t-elle.

Elle souligne que les prisonniers qui auraient été incarcérés dans la nouvelle prison n’auraient pas été des criminels endurcis.

Norbert Mayer, un résident de Lincoln Heights, était indifférent à la construction d'une prison à proximité. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Un autre résident, Norbert Mayer, était plutôt indifférent au projet de prison. Cela ne fait aucune différence pour moi, mais les gens qui ont des enfants, je suppose qu'ils sont plus inquiets à ce sujet, mais en tant qu'adultes, [...] et puis, la prison doit être mise quelque part , dit-il.

Selon lui, le gouvernement pourrait se retrouver avec une opposition au projet, peu importe où la nouvelle prison sera construite. L'endroit où ils mettent la prison, alors ces gens ne seront pas contents .

Le gouvernement conservateur n’a pas révélé le lieu du site où devrait être construite la nouvelle prison. On souligne seulement que ce site est situé à l’extérieur de la ville de Fredericton.

Le ministère de la Sécurité publique n’a pas voulu accorder d’entrevue à ce sujet.