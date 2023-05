Alicia Moffet, Sylvain Cossette et Guylaine Tanguay à Jonquière en musique

Comme le veut la tradition, l’événement 2023 offrira également une vitrine à la relève musicale en donnant l’occasion à des artistes régionaux de performer en première partie des têtes d’affiche. La collaboration entre Jonquière en musique et la Corporation partenaires centre-ville de Jonquière se poursuit également avec les Midis-shows. Des musiciens de la région se feront entendre durant tout le mois de juillet sous le porche de la bibliothèque de Jonquière entre 12 h et 13 h.

La scène principale sera encore une fois située au parc de la Rivière-aux-Sables.

La chanteuse Guylaine Tanguay, originaire de Girardville, était également présente lors de la conférence de presse. Elle se réjouit de pouvoir performer de nouveau devant les Jonquiérois cet été. On voit toutes sortes de gens différents, et ça, pour moi, je trouve ça tellement motivant, surtout quand on sait que les gens qui ne peuvent pas accéder à des spectacles pendant l’année parce qu’ils n’ont pas les moyens vont pouvoir venir à Jonquière en musique, a-t-elle indiqué. Et ça, pour moi, ça a une grande importance, parce que je trouve que tout le monde devrait avoir accès à ça.

Par ailleurs, conserver la gratuité des spectacles présentés lors de Jonquière en musique sera l’un des principaux défis pour l’organisation, selon le nouveau directeur général de l'événement, Félix Ouellet. On va la conserver, en fait, on va toujours travailler d’arrache-pied pour trouver de nouveaux partenaires , a-t-il expliqué.

L’organisation du festival a fait l’annonce de sa programmation lors d’une conférence de presse à la salle le Calypso, à Jonquière, mardi matin, où de l’alcool était servi aux invités. Je vais me répéter, c'est toujours la plus belle conférence de presse où il y a de la bière à 10 h. Ça fait Jonquière, a souligné la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, en riant. Notre culture, notre vie, notre créativité...

Un hommage à l’ancien directeur général

L’organisation de Jonquière en musique a également rendu un hommage à son ex-directeur général, Alain Tremblay, en lui offrant un cadre avec des photos de lui des 16 dernières années.

La plus grande fierté, c’est d’avoir amené les groupes régionaux au festival, ça, c’est sûr et certain, s’est-il exprimé. Et aussi, ma fierté, c’est d’avoir équilibré le budget. D’avoir équilibré le budget, un budget qui était extrêmement déficitaire.

Selon Alain Tremblay, un autre défi pour le festival sera de conserver l’événement à Jonquière. Je me demande, à un moment donné, si à quelque part, il n’y a pas d’autres événements qui se greffent, qui se rajoutent, puis, que ce soit toutes les mêmes qui vont tout diriger ça.

Avec les informations de Julie Larouche