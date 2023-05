Le personnel professionnel des cégeps demande à Québec une indexation des salaires

Les délégués des syndicats du personnel professionnel des collèges de la région avaient donné rendez-vous aux journalistes à l’Hôtel le Montagnais, à Chicoutimi, pour exprimer leur mécontentement. Selon Éric Cyr, le président de la FPPC-CSN , l'offre de Québec n'est pas suffisante pour suivre l'inflation.

C'est sûr que quand le gouvernement nous offre 9 % pour les cinq prochaines années et qu'on sait que l'année dernière l'inflation était à 6,8 % au Québec et cette année près de 4 %, l'appauvrissement de nos membres dans cinq ans va être important , explique-t-il.

Les membres des syndicats qui représentent le personnel professionnel des cégeps sont depuis le mois de janvier en négociation avec Québec.

Éric Cyr, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges de passage à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Selon les syndicats, les emplois professionnels dans les cégeps ne jouissent plus de la même attractivité qu'à une certaine époque.

Quand je suis rentrée, il y a quatre à cinq ans et que je trouvais que c'était un très beau salaire avec de belles conditions et quand maintenant je fais un comparatif, ça se peut que je ne sois pas la seule à penser que je ne suis pas à un endroit très attractif , explique la présidente du Syndicat du personnel professionnel du Collège d’Alma, Frédérike Dufour.

Il s’agit d’un constat également observé par la présidente syndicale du Cégep de Chicoutimi, Sandra Brassard, qui estime faire face à un exode du personnel à cause, entre autres, des conditions de travail.

On a eu 23 comités de sélection, alors que normalement on en a cinq sur toute une année. Alors ce qu'on voit, c'est un roulement du personnel qui est de plus en plus fort, puis une perte de l'expertise vers d'autres milieux. Par exemple, on pense à l'Université du Québec à Chicoutimi qui est à côté de nous et qui offre de 15 000 $ à 20 000 $ de plus pour le même poste , souligne-t-elle.

Pour Romain Théberge, conseiller pédagogique au Cégep de Saint-Félicien, le rôle des professionnels dans les collèges est souvent méconnu. Il indique que ces employés assurent les tâches administratives, d’aide pédagogique et de services directs aux étudiants, comme les psychologues.

Le jeune qui a 16-17 ans qui arrive au collégial, il y a une panoplie de choix de carrières, le fameux âge du choix de carrière, bien, nous, les professionnels, nous sommes là pour l'accompagner , plaide le président du syndicat.

Enjeux similaires au niveau scolaire

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation du Saguenay (SPPES-CSQ), qui représente quelque 220 membres à Saguenay, annonce pour mercredi matin une action sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi afin de mettre la lumière sur la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau.