Une nouvelle initiative pour découvrir la Beauce en vélo électrique

Découvrir la Beauce, ses paysages, ses résidents, son histoire et sa culture en enfourchant un vélo à assistance électrique dans des parcours suggérés. Un nouvel attrait touristique voit le jour dans la région : La Beauce à vélo.

Imaginez-vous faire du vélo le long de la rivière Chaudière, voir le fermier travailler avec son tracteur, c’est vraiment extraordinaire, on rencontre des gens accueillants , lance d’entrée de jeu Daniel Drouin, copropriétaire de Chronocité, une boutique spécialisée dans le vélo à Saint-Georges.

Le Musée Marius-Barbeau fait partie des attraits touristiques le long du tracé de Beauce-Centre. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le cycliste et guide touristique beauceron est l'instigateur de cette nouvelle iniative avec son associée Michelle Bizier. Ça manquait , explique-t-il, en lien avec l’offre touristique de la région. L’objectif est d’attirer des touristes [...] de les inciter à rester plus longtemps , note pour sa part Michelle Bizier.

Trois parcours d'environ 50 kilomètres sont suggérés aux touristes dans les secteurs de la Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et de Beauce-Sartigan. Des tracés empruntant en grande partie le piste cyclable de la région. L’équipe a d’ailleurs travaillé avec Destination Beauce pour l’élaboration des cartes pour les vélos.

« Les gens qui vont venir ici vont voir 90 % des attraits touristiques en Beauce. » — Une citation de Daniel Drouin, cofondateur de La Beauce à vélo

Les locations de vélos se feront dans les cinq points de départ des circuits : la cache à Maxime de Scott, la cache du Golf à Beauceville, la boutique Chronocité et le Motel le Voyageur à Saint-Georges, le pont couvert Perrault dans Beauce-Sartigan.

Un attrait de plus pour la région

À la cache à Maxime, cette offre représente un beau produit à ajouter à leurs services , selon Jacinthe Rondeau, superviseuse à la réception. Pour les cyclistes et les gens adeptes de plein air, c’était en forte demande pour la Cache .

Fondée en 2005, la Base plein air de la Chaudière se trouve tout près de la piste cyclable à Vallée-Jonction sur le tracé Nouvelle-Beauce de la Beauce à vélo. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une initiative saluée par le propriétaire de la Base plein air de la Chaudière à Vallée-Jonction qui se trouve sur le tracé de la Nouvelle-Beauce. Pour le tourisme en Beauce, on a encore beaucoup d'ouvrage à faire. On a une belle richesse naturelle inexploitée, la rivière Chaudière. [La Beauce à vélo] c'est un plus pour continuer à améliorer le tourisme chez nous , lance Réjean Perreault qui a fondé son entreprise en 2005.

Du Domaine Taschereau - Parc nature de Sainte-Marie, en passant par l’Ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce et, plus loin, le centre-ville de Saint-Georges. Les cyclistes peuvent parcourir une grande partie de la vallée de la Chaudière.

Une idée née de la pandémie

L’idée d’offrir cette expérience cyclotouristique a commencé à germer dans la tête des fondateurs à la fin de la pandémie de COVID-19. On avait des demandes pour la location de vélos , lance Michelle Bizier, copropriétaire du commerce de vélo Chronocité, ajoutant que la Ville de Saint-Georges les avait aussi approchés puisqu’elle avait les mêmes demandes.

Un segment de la piste cyclable entre les tracés de la Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Avec son associé, ils ont commencé à travailler sur le projet qui a nécessité un investissement de plus de 100 000 $. [Quand] on a découvert que la majorité des attraits touristiques étaient près de la piste cyclable, c’est là qu’on a fait notre projet , lance M. Drouin.

Par la suite, La Beauce à vélo a bénéficié d’une bourse de 25 000 $ remportée dans un appel de projets du Fonds nouveaux attraits touristiques du Conseil économique de Beauce (CEB).

François Nadeau est commissaire au développement économique du Conseil économique de Beauce (CEB). Créé en 2021, le concours Fonds nouveaux attraits touristiques du CEB remettra 25 000 $ de subventions à huit projets touristiques régionales. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

[C’est] un fonds pour stimuler les entreprises à se lancer dans le développement d’attrait touristique pour notre territoire, plus il y en a, meilleur sera l’achalandage et les retombées économiques par le fait même , explique François Nadeau, commissaire au développement économique du CEB .

Présentement, une vingtaine de vélos électriques sont à la disposition des touristes, mais déjà, les fondateurs pensent augmenter ce nombre dès l’an prochain. Daniel Drouin se permet même de rêver à un guide habillé en personnage historique beauceron qui pourrait accompagner les touristes.

Il ne reste plus qu’au charme de la Beauce à opérer!