Le Nouvel Opéra Métropolitain voit le jour

Le public pourra ainsi découvrir L’Homme qui rit, une œuvre qui prend racine dans l’univers de Victor Hugo, le 31 mai; L’Adorable Belboul, une comédie satirique à l’italienne, le 6 juin; et Miguela, un opéra qui raconte l’histoire d’une marquise espagnole éprise d’un colonel français durant la guerre d’indépendance d’Espagne, le 14 juin.

Tous les concerts seront offerts à la salle Claude-Champagne de l’Université de Montréal.

Pour Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica, l’idée de fonder un nouvel opéra part d’un constat très simple : Il n’y a pas assez de représentations professionnelles d’opéra au Québec pour que la génération de chanteurs actuels puisse vivre de leur art.

Selon lui, les chanteurs et chanteuses de la Belle Province doivent s’exiler à l’international pour espérer vivre de leur art, une opinion que partagent plusieurs artistes classiques. Ainsi, dans les trois premiers spectacles du NOM sur 22 des 25 rôles seront campés par des interprètes du Québec, dont 15 en premier rôle.

La volonté de l’ensemble d’offrir des occasions professionnelles aux artistes locaux va de pair avec sa vocation environnementale. Il souhaite limiter ses émissions de gaz à effet de serre, et donc s'appuyer le moins possible sur l’embauche temporaire d’artistes venant de l’étranger pour ses concerts.

Côté scénographie, le NOM va aussi miser sur des projections numériques plutôt que sur des décors physiques, toujours avec cette idée de réduire son empreinte environnementale.

« La planète des arts s'interroge à savoir comment on va se positionner dans le futur [sur la question environnementale]. Il y a des pays qui sont en plus en avance que nous dans cette réflexion, et les gens commencent à prendre en compte ces effets-là. »