Les routes des Fondateurs et Madoc dans le palmarès des pires routes de CAA-Québec

La route des Fondateurs, à Larouche, et la route Madoc, à Chicoutimi-Nord, occupent respectivement les troisième et sixième positions du classement.

C’est la rue Georges à Gatineau qui arrive au premier rang.

Le palmarès est établi grâce à un sondage réalisé auprès des Québécois, qui votent pour la pire route selon eux.

Depuis huit ans, l'organisme réalise cette campagne afin d'offrir un porte-voix à ceux qui réclament des infrastructures plus sécuritaires.

L'asphalte est en bien mauvais état sur la route des Fondateurs, à Larouche. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Selon Andrée-Ann Déry, porte-parole chez CAA-Québec, le palmarès peut même devenir un élément positif pour de petites municipalités qui en feraient partie.

On rejoint les autorités qui sont responsables de ces tronçons, ces routes, ces chemins-là et on vient les questionner. On veut s'informer, s’il y a de l'argent qui va être investi, si des travaux sont prévus. Ça peut servir de levier pour les plus petites municipalités qui n'ont pas le portefeuille financier pour vraiment maintenir en vie le réseau routier de leur municipalité. Donc ça devient un argument, un levier pour aller peut-être chercher des sous supplémentaires , a expliqué Andrée-Ann Déry.

Il n’y avait eu aucune route du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le palmarès pour les deux dernières années. En 2019, le rang Saint-Martin à Saguenay avait pris la 10e place.