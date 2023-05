Pour L'Interzone, cette reconnaissance qui reconnaît le travail accompli par l'organisme est la preuve qu'il répond à un besoin et qu'il a su rassurer les plus sceptiques dans le voisinage.

La médaille a été remise par le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont. Il s’agit de la première médaille que remettait l’élu.

Sur place, la coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a qualifié les sites de consommation supervisée de sauveurs de vie et d’une nécessité pour la santé publique.

Le futur coordonnateur de L'Interzone, Vincent Sybertz, et la présidente du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité SABSA, Maureen Guthrie. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On sait que c'était quand même un gros enjeu. Les gens étaient un peu frileux et on leur démontre qu’on fait vraiment tout ce qui est possible pour donner le meilleur service [...] C’est une grande fierté. On a beaucoup travaillé pour ce projet-là. De voir qu'on est soutenu par la classe politique, ça fait vraiment du bien , reconnaît l’intervenant responsable des pairs aidants et futur coordonnateur de L'Interzone, Vincent Sybertz.

L’achalandage a plus que doublé en un an au centre, rappelle M. Sybertz. L'Interzone a enregistré près de 8000 visites à sa première année d’ouverture, en 2021 et plus de 21 000 entre avril 2022 et avril 2023. Est-ce que c’est parce qu'on est le premier site qui permet la consommation par inhalation au Québec? , se demande Vincent Sybertz sans toutefois avoir la réponse à cette question.

D’autres sites de consommation supervisée honorés

Les organismes communautaires de Montréal Spectre de Rue, Dopamine, Anonyme et Cactus ont aussi chacun reçu une médaille du Député de l’Assemblée nationale.

L’événement aura aussi été une occasion pour les organismes de rappeler quelques-unes de leurs revendications. Parmi celles-ci, une meilleure reconnaissance de leur travail et un financement accru du gouvernement pour vaincre la crise des surdoses.

On désengorge le réseau de la santé , ont soutenu les intervenants. L’équipe du Cactus a d’ailleurs dénoncé la motion proposée par le chef conservateur Pierre Poilièvre de mettre fin aux programmes d’approvisionnement en drogues sécuritaires.

Pour L'Interzone, le manque d’espace est un enjeu important.

« Je ne sais pas si d’autres projets s’en viennent à Québec, mais il n’y a jamais trop de ce genre de sites là. Le fait d’en avoir un seul pour la ville de Québec, c’est assez petit » — Une citation de Vincent Sybertz, futur coordonnateur de L'Interzone

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la coopérative de solidarité SABSA qui dirigent le centre de consommation de la rue Saint-Vallier réfléchissent actuellement à la possibilité d'ouvrir d'autres centres.

Mardi après-midi, une motion déposée par Manon Massé pour reconnaître l'importance des sites de consommation supervisée au Québec a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale.