Voici les artistes qui chanteront pour la fête du Canada

Le chanteur autochtone Aysanabee , la chanteuse québécoise Roxane Bruneau et le musicien et DJ d’origine congolaise Pierre Kwenders font partie des artistes attendus à Ottawa, sur la scène du parc des Plaines-LeBreton, le 1 er juillet.

Pour la première fois cette année, le public est invité à choisir deux morceaux qui seront interprétés lors du spectacle du soir, intitulé La fête du Canada : nos coups de cœur en chansons.

Ce dernier sera animé par Isabelle Racicot et invitera sur scène une douzaine d’artistes, dont Les Louanges, France D'Amour, Josiane, l’Albertaine Jann Arden, l’Ontarien Preston Pablo ou encore Dubmatique, groupe de hip-hop montréalais formé dans les années 1990.

La cérémonie du midi sera pour sa part animée par Rebecca Makonnen. Le spectacle accueillera notamment l’artiste innue Katia Rock, la chanteuse franco-manitobaine Marie-Josée Dandeneau, ou encore les artistes britanno-colombiens Delhi 2 Dublin et Tyler Shaw.

En plus des concerts donnés à Ottawa, d’autres prestations ailleurs au pays seront relayées depuis Vancouver, avec le duo pop rock Tegan and Sara, Calgary, avec le groupe de rock Dear Rouge, et Charlottetown, avec la formation 6 Hearts.

Plus de détails à venir...