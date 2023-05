Homard : les prix donnés aux pêcheurs meilleurs que prévus

Au début de la saison, les pêcheurs n'aimaient pas trop les rumeurs qu'ils entendaient au sujet des prix.

On avait une crainte , reconnaît le capitaine Stéphane Lanteigne. Le prix de cinq dollars la livre flottait dans l'air.

Au large de Caraquet, les captures ne sont pas extraordinaires, mais le prix est un élément de consolation.

Le capitaine Gilles Lanteigne ne se plaint pas.

Cette année, on pensait avoir beaucoup moins , dit-il. Mais, à la fin, on a eu un prix raisonnable. C'est un bon prix, je n'ai rien à dire contre le prix.

« Une chance. On pensait obtenir moins pendant un certain temps. On ne peut pas chialer trop. »