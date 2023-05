De passage à Iqaluit, pour présenter son rapport, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, dresse un constat sans équivoque : Le ministère des Services à la famille a manqué à son devoir de protéger les enfants vulnérables et d’appuyer les familles, le personnel de première ligne et les collectivités , peut-on lire dans le document de 25 pages.

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2022, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a audité les ministères des Services à la famille et de la Santé et des Ressources humaines et s’est rendu dans cinq collectivités des trois régions du Nunavut.

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a déposé son rapport sur les services à l'enfance et à la famille au Nunavut, mardi. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Des jeunes laissés à eux-mêmes

Dans la liste exhaustive de lacunes cernées, la vérificatrice générale établit que le ministère des Services à la famille n’effectuait pas de suivis réguliers auprès des enfants, parfois pendant de longues périodes . À titre d’exemple, elle cite le cas de deux foyers d’accueil où aucun suivi n’avait été effectué auprès des enfants qui y avaient été placés pendant la période de 39 mois visée par l’audit.

« Sans ces suivis, le Ministère ne pouvait pas savoir ce qu’il en était du bien-être ou de la sécurité des enfants. » — Une citation de Extrait du rapport d'audit

Par ailleurs, le rapport établit que le gouvernement territorial n’effectue pas les vérifications préalables adéquates auprès des foyers d’accueil, une constatation mise en lumière dans une récente enquête de Radio-Canada.

Cette dernière a notamment révélé que le gouvernement du Nunavut avait placé huit jeunes sous la protection des Services à la famille dans des foyers de groupe illégitimes en Alberta, au cours de la dernière année. De plus, selon des informations obtenues par Radio-Canada, l’Alberta n’avait été informée de la présence de ces enfants sur son territoire que plusieurs mois après leur arrivée.

Il est essentiel de procéder à une évaluation préalable des nouveaux foyers d’accueil et d’assurer la surveillance des foyers établis pour confirmer qu’il s’agit de milieux sécuritaires et stables pour les enfants », indique la vérificatrice générale.

Manques de données

Le manque de collecte de données est une autre lacune que souligne le rapport, ce qui ne permet pas de refléter la réelle étendue de la situation. À titre indicatif, durant sa période d’audit, le BVG n’a pas été en mesure de savoir combien d’enfants et de jeunes se trouvaient sous la protection des services à l’enfance du Nunavut.

Il a aussi constaté que la gestion des dossiers n’était pas la même d’une communauté à une autre : Dans certaines collectivités, les dossiers, notamment ceux en format papier ou sur clés USB, n’étaient pas conservés de manière à en protéger la confidentialité .

Des airs de déjà-vu

Les constatations du rapport d’audit font écho à des conclusions dressées dans de précédents rapports du BVG sur les défis du service à l’enfance et à la famille. Dans des rapports d’audits, parus en 2011 puis en 2014, ce dernier a conclu que de nombreuses lacunes systémiques persistaient et que le gouvernement territorial ne s’acquittait pas adéquatement de ses principales responsabilités en ce qui concerne la protection et le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles .

Au Nunavut, 32,8 % de la population est âgée de moins de 15 ans, selon le recensement de 2021. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

« Une crise persistante et chronique »

Selon le rapport, le ministère n’a pas été en mesure de prendre ses responsabilités en raison de nombreuses causes profondes interreliées qui empêchent toutes pistes d’améliorations.

L’incapacité du ministère des Services à la famille à s’acquitter de ses responsabilités découle de graves lacunes chroniques dans des secteurs critiques tels que la dotation en personnel, le logement et l’espace de bureau pour celui-ci, ainsi que la formation qui lui est fournie , indique la vérificatrice générale, Karen Hogan, dans son rapport.

Certaines communautés doivent parfois traverser de longues périodes sans avoir de travailleurs sociaux sur place. Ce fut notamment le cas à Chesterfield Inlet, qui a été dans cette situation pendant 25 mois.

« Le personnel ne sera pas en mesure de bien faire son travail jusqu’à ce que le Ministère ait les ressources adéquates et qu’il lui fournisse les outils appropriés. » — Une citation de Extrait du rapport d'audit

Devant l’absence de réelles améliorations dans les dernières années, Karen Hogan a choisi de ne pas formuler de recommandations au gouvernement du Nunavut, contrairement à ses rapports d’audits de 2011 et de 2014. Le présent rapport fait plutôt état de nos constatations et de certaines causes profondes importantes sous-tendant les lacunes systémiques dans les services à l’enfance et à la famille , peut-on lire.