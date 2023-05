Pour aller de l’avant avec son projet, le promoteur Lucien Mirault demande de pouvoir y construire un bâtiment comprenant jusqu’à 60 chambres, sur cinq étages.

Le règlement d’urbanisme de Val-d’Or avait déjà été modifié en 2021 à la demande du promoteur afin de permettre trois étages et 40 chambres pour les relais pour camionneurs.

Sa nouvelle demande n’a pas reçu l’appui du Comité consultatif en urbanisme (CCU), ce qui a incité quatre conseillers à voter contre le projet de règlement, le 15 mai dernier. La résolution a cependant été adoptée quand la mairesse a brisé une égalité de 4-4 autour de la table.

Benjamin Turcotte est l’un des quatre conseillers opposés à la modification du règlement, les autres étant Maxime Gagné, Èveline Laverdière et Lysiane Morin. Il partage la vision du CCU, qui estime que la demande du promoteur vient dénaturer le concept d’un relais pour camionneurs.

« Je ne suis pas contre le projet et notre position était de l’adopter comme tel, à trois étages et 40 chambres. Mais à 60 chambres, on parle plus d’un hôtel que d'un point de services pour les camionneurs. » — Une citation de Benjamin Turcotte, conseiller municipal de Val-d'Or

Et si c’est ça, ce n’est pas la même façon d’analyser le dossier, avec les risques inhérents à un relais routier, de par la présence de combustibles. On comprend l’argument du manque de chambres à Val-d’Or, notamment pour les touristes, mais si on veut un hôtel pour pallier ce manque, c’est plus opportun plus près de la ville et non à l’extrémité , estime M. Turcotte.

Benjamin Turcotte, représentant du district 1 (Lac Blouin/Centre-ville) au conseil municipal de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le conseiller craint aussi que d’offrir des chambres à l’extérieur de la ville ouvre la porte à du navettage (fly in, fly out). C’est quelque chose qui nous effraie, lance-t-il. On ne veut pas freiner le développement économique. Les projets de ce promoteur sont habituellement très bien réussis. Mais il faut trouver un équilibre pour ne pas continuer cette mécanique de favoriser le navettage.

Agrandissement nécessaire, dit le promoteur

Le projet de Lucien Mirault est d’ouvrir une station-service multi-énergie, combinée à un relais routier. Il estime que l’agrandissement de son projet est nécessaire pour en assurer la rentabilité.

C’est la conclusion à laquelle j’arrive après consultation avec mes conseillers financiers et dans l’industrie, affirme l’homme d’affaires. Pour le volet hôtellerie, ça prend un minimum pour la rentabilité. On a déjà 20 chambres à la Place Mirault et c’est saturé. Il manque souvent de chambres à Val-d’Or. Aussi, on demande cinq étages pour garder le maximum de pieds carrés sur les aires de circulation. C’est aussi plus efficace au niveau énergétique, avec les étages qui se chauffent les uns sur les autres.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, affirme sa part être en faveur du changement proposé.

« Un relais pour camionneurs a sa place. Oui, on a plein d’hôtels qui sont pas mal toujours combles. Sans dire qu’il y a un souhait, il y a un besoin pour des gens qui viennent à Val-d’Or pour un jour ou deux. » — Une citation de Céline Brindamour

J’ose espérer que ça ne touchera pas la clientèle d’affaires. Je doute vraiment que des gens qui viennent ici pour faire des affaires vont se ramasser dans un relais pour camionneurs , ajoute-t-elle.

Le conseil municipal de Val-d'Or, dont la mairesse Céline Brindamour au centre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Mme Brindamour se dit aussi à l’aise avec la division affichée sur cette question à la table du conseil.

Même si le conseil travaille bien, on a des points de vue différents sur certaines questions, reconnaît la mairesse. On ne marche pas toujours avec les mêmes idéaux. Je ne veux pas être la mairesse qui gère juste quand ça va bien et qui va tout cacher. Je suis très à l’aise avec la position des conseillers. Je devais prendre position et je pense qu’on se respecte tous là-dedans.