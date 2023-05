Le taux de crimes violents a atteint un nouveau sommet à Winnipeg, selon la police

Selon ce rapport, les crimes violents incluent des agressions, des homicides et des enlèvements. Ce genre de crime a connu une augmentation de près de 24 % en 2022 par rapport à la moyenne recensée au cours des cinq dernières années, et représente aussi une hausse de plus de 19 % par rapport à 2021.

Lors d’une conférence de presse, l’analyste de données auprès du Service de police de Winnipeg, David Bowman, mentionne que nous avons vraiment constaté une augmentation notable d'une année sur l’autre en 2022 .

Il ajoute que les crimes violents sont aussi les seuls types de crime qui n'ont pas connu de diminution majeure en 2020 et 2021, soit pendant la période de la pandémie de COVID-19.

Les crimes contre la propriété ont aussi augmenté de 20,3 % en 2022 par rapport à la moyenne recensée au cours des cinq dernières années. Toutefois, les autres crimes ont connu une tendance à la baisse.

La pandémie : un tournant majeur

Selon le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, la hausse des crimes violents s’explique principalement par la récente pandémie, qui a contribué à créer de la peur et de la solitude.

Il ajoute que cela a aussi exacerbé des troubles de santé mentale chez les plus vulnérables, ainsi que des problèmes de dépendances.

« Je pense que toutes ces choses ont contribué à faire empirer la situation. » — Une citation de Danny Smyth, Chef de la police de Winnipeg

Le rapport annuel de la police de Winnipeg présente également le taux de criminalité par district.

L'ouest de Winnipeg a connu le taux de criminalité le plus élevé en 2022 par rapport au reste de la ville, soit 29,7%. Photo : Radio-Canada

Pour le criminologue Jean-Claude Bernheim, les données récoltées par la police manquent de dimension sociale. Il estime que les conditions sociales et économiques des gens les plus démunis se sont dégradées , ce qui pourrait aussi mieux expliquer la hausse des crimes violents à Winnipeg.

Il souligne aussi l’augmentation du coût de la vie, des loyers ou encore de la nourriture et précise que ces éléments contribuent à faire augmenter la tension et à diminuer la capacité de résilience.

De plus, le criminologue estime que, malgré l’aide financière accordée par le gouvernement fédéral au moment de la pandémie, l’inflation actuelle rend la situation plus complexe.

Les problèmes auxquels sont confrontées les personnes et les familles s’aggravent et deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Par conséquent, un certain nombre de personnes trouve comme façon de suppléer à ces carences, en commettant des crimes , affirme-t-il.

Avec les informations d'Anne-charlotte Carignan et de Linday Aïda Gueï