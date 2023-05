Salaire des élus : les députés de QS libres de voter comme bon leur semble, dit GND

Le projet de loi 24 du gouvernement Legault qui hausse le salaire des députés de 30 000 $ fait présentement l'objet d'une étude détaillée à l'Assemblée nationale. QS a toujours dit qu'il votera contre le projet de loi.

Pour en amoindrir la portée, le leader parlementaire de QS , Alexandre Leduc, a néanmoins déposé, jeudi dernier, une série d'amendements, proposant d'abord une hausse de 10 000 $, puis de 20 000 $.

Pourquoi tenter d'amoindrir une hausse à laquelle vous vous opposez, a demandé un journaliste, mardi.

Le chef parlementaire de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, a reconnu que l'initiative du député solidaire Alexandre Leduc prêtait le flanc à la critique. Je constate que ça génère de la confusion et des questions. On ne l'avait pas vu venir , a-t-il affirmé.

M. Nadeau-Dubois a également annoncé que les députés de QS seront libres d'empocher leur hausse de salaire, une fois qu'elle sera votée par le gouvernement majoritaire caquiste, avec l'appui du Parti libéral du Québec (PLQ).

Cette admission a eu l'air de surprendre les autres partis, qui tenaient pour acquis que tous les députés solidaires allaient imiter leur chef et remettre leur hausse salariale à des œuvres de charité.

Pas question d'aller jouer dans le compte de banque des députés, s'est toutefois défendu M. Nadeau-Dubois. Il n'y aura pas de ligne de parti sur les finances personnelles des gens , a-t-il dit.

Québec solidaire a perdu toute crédibilité , a asséné le leader parlementaire du PLQ , Monsef Derraji.

C'était outrageant [...] et aujourd'hui, il dit : ''Vous pouvez garder [la hausse], c'est bien correct''. J'ai de la misère à les suivre , a renchéri son chef intérimaire Marc Tanguay.

74 % de la population est contre, dit QS

Trois Québécois sur quatre seraient contre la hausse de 30 % du salaire des députés, selon un nouveau sondage Léger réalisé à la demande de QS .

Le coup de sonde a été mené en ligne auprès de 1006 Québécois, du 26 au 29 mai.

Il indique que seulement 20 % des répondants sont totalement d’accord (6 %) ou plutôt d’accord (14 %) avec la hausse du salaire des députés défendue par le gouvernement Legault.

En revanche, 74 % d’entre eux se sont dits totalement en désaccord (49 %) ou plutôt en désaccord (25 %) avec cette proposition.

Un rejet massif comme ça, c'est rare et c'est un signal que doit entendre François Legault, a déclaré M. Nadeau-Dubois. Dans la population, son augmentation de 30 000 $ pour les députés ne passe pas.

Un sondage tendancieux, évoque Legault

En point de presse, François Legault a préféré tourner l'attention sur l'« incohérence » de la stratégie de Québec solidaire. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Questionné sur le sondage commandé par QS , le premier ministre François Legault a déclaré qu'il refusait de gouverner selon l'humeur des sondages ou du vent .

Selon lui, le gouvernement doit prendre des décisions difficiles et importantes pour la société , même si les résultats du sondage laissent entendre que la population est froide à l'idée d'une hausse pour les élus.

« C'est sûr que, demain matin, si je demande aux Québécois : ''Êtes-vous d'accord avec le salaire des hauts fonctionnaires québécois?" Peut-être que la réponse sera non. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Ma responsabilité, c'est d'avoir des hauts fonctionnaires compétents pour travailler à l'avenir du Québec , a ajouté M. Legault.

On a eu un rapport qui a été fait par un comité indépendant, demandé par le Bureau de l'Assemblée nationale [...] puis on accepte le rapport tel quel, incluant la date de mise en vigueur , a-t-il déclaré.

Pas de report prévu

Si le projet de loi 24 est adopté, le salaire de base des députés passera de 101 561 $ à 131 766 $.

La semaine dernière, voulant justifier la hausse de salaire, le whip du gouvernement, Éric Lefebvre, avait mentionné que sa charge de travail était si lourde qu'il ne pouvait voir sa mère qu'une fois par année.

Le premier ministre François Legault a argué pour sa part que les politiciens ont le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à [leurs] enfants .

QS a dit trouver aberrant que les élus se versent une telle hausse de salaire et, avec le Parti québécois (PQ), a demandé à ce qu'elle soit reportée à 2026, après les prochaines élections générales.

Le PQ a déclaré qu'il allait appuyer le projet de loi, à condition que le gouvernement accepte l'amendement de QS forçant un report. Cet amendement devrait être débattu dans les prochains jours.

De passage à Bécancour lundi, M. Legault a de nouveau refusé de repousser la hausse à 2026.

Avec les informations de La Presse canadienne