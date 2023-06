À l’aéroport international Pearson de Toronto, comme ailleurs au pays et dans le monde, c’est surtout grâce à l’entreprise Gate Gourmet.

« L’Amérique du Nord est notre plus grand marché, suivi de l’Europe. » — Une citation de Mike Arnot, porte-parole de Gate Gourmet

Gate Gourmet est le leader mondial de la restauration en vol , fait valoir le porte-parole de l’entreprise, Mike Arnot. Ce qu’on fait ici à Toronto, dit-il, c’est qu’on prépare la nourriture pour des passagers de toutes sortes de compagnies aériennes.

Mike Arnot est le porte-parole de l'entreprise mondiale Gate Gourmet. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Gate Gourmet compte plus de 200 cuisines à travers le monde et neuf d'entre elles se situent au Canada. La cuisine de Toronto est la plus importante au pays : elle s’étend sur plus de 2500 mètres carrés et fonctionne 24 heures sur 24.

« L’idée c’est que la nourriture fait partie de l’expérience du vol. En classe Économie on n’aura pas toujours un repas sushi et caviar, mais la classe Affaires a de la nourriture formidable. » — Une citation de Mike Arnot, porte-parole de Gate Gourmet

L’équipe torontoise de Gate Gourmet cuisine environ 20 000 repas par jour, qui sont distribués à travers 250 vols vers les quatre coins de la planète. En tout, l’entreprise dessert neuf compagnies aériennes mondiales et nationales qui décollent de l’aéroport international Pearson.

C’est tout un orchestre de la réception des légumes et viandes, leur nettoyage, leur préparation, la cuisson et ensuite l’assemblage par nos 700 employés ici à Toronto, renchérit M. Arnot.

À l'aéroport international Pearson de Toronto, Gate Gourmet dessert neuf compagnies aériennes mondiales et nationales qui décollent de l’aéroport international Pearson. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Par la suite, les repas assemblés sont livrés dans les avions désignés à une température constante de 4 degrés Celsius.

Une fois dans l’avion, les repas sont réchauffés et présentés aux voyageurs, qui peuvent les manger à 10 500 mètres d'altitude.

Une conception de repas qui sort de l’ordinaire

Comme le processus pour préparer et livrer la nourriture dans l’avion, celui pour développer de nouveaux repas est tout aussi bien pensé.

Le cheffe Molly Brandt crée des repas diversifiés pour les compagnies aériennes, qui sont ensuite transformés pour être servis dans les avions. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Les compagnies aériennes qui veulent changer leurs menus se tournent vers Molly Brandt, chef de l'innovation pour l’Amérique du Nord de gategroup, la société qui chapeaute Gate Gourmet.

Mon rôle, c’est de créer et présenter une collection haute couture pour le client. J’espère que la compagnie aime ma création, et ensuite je la confie à nos chefs qui la transforment en prêt-à-porter , explique la cheffe.

Bien qu’elle n'ait pas de restrictions, Molly Brandt doit tout de même considérer l’environnement où le repas sera servi : c'est-à-dire dans un avion, à 10 500 mètres dans les airs.

Un steak de chou-fleur Heirloom, cuisiné par Molly Brandt de gategroup. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

« Lorsqu’on prend l’avion, c’est extrêmement sec et toute l’humidité est aspirée. J’essaye d’incorporer des aliments qui ont une haute teneur naturelle d’eau, comme des tomates ou des concombres, par exemple. » — Une citation de Molly Brandt, cheffe de l’innovation pour l’Amérique du Nord, gategroup

Nous perdons environ 30 % de nos papilles gustatives quand on est dans les airs, surtout en ce qui concerne le sodium , précise-t-elle.

Un tartare de betterave dorée, cuisiné par Molly Brandt de gategroup. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Molly Brandt vise donc à concevoir des repas avec des profils aromatiques complets, qui incluent tous les goûts : du salé, de l’acidité, du sucré, de l’umami et de l’amer.

« Nous pensons non seulement aux compagnies aériennes comme clients, mais aux passagers aussi, ainsi qu’à la destination et surtout comment la nourriture sera consommée dans les airs. » — Une citation de Molly Brandt, chef de l’Innovation pour l’Amérique du Nord, gategroup

C’est donc un processus de création particulier, qui peut durer plus d’un an dans plusieurs cas, selon la cheffe innovatrice.

La cheffe Molly Brandt prépare cinq repas qu'elle a proposés à diverses compagnies aériennes. Photo : Radio-Canada / Gabriel Garon

J’aimerais que les gens se souviennent que tout a été pensé d’avance, lance-t-elle. C’est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de recherche.

Alors la prochaine fois que vous mangez un repas dans un avion, Molly Brandt vous incite à vous souvenir que rien n’est laissé au hasard.