Ce qu’il faut voir à DANSEncore

Le Festival international DANSEncore est de retour à Trois-Rivières et on peut s’attendre à ce qu’il fasse grand bruit. La programmation s’annonce hautement énergique dans les rues de la ville. Jusqu’à dimanche, 175 danseurs invités et 2650 participants aux compétitions et aux démonstrations viendront au centre-ville.

Cela fait vingt ans que je suis le festival. Chaque année, c’est le même rituel lorsque je consulte la programmation. Puisque la grande majorité des compagnies de danse me sont totalement inconnues, je fais beaucoup de recherches - merci Internet! Cette année, je vous partage ma liste d’incontournables.

Les danses hip-hop connaissent beaucoup de succès au festival. Photo : Radio-Canada / François Genest

Les amateurs de danses urbaines choyés

Très populaires l’an dernier, les battles de danse de rue seront de retour le samedi en après-midi au Parc Champlain. D’ailleurs les danses urbaines seront à l’honneur tout au long de la fin de semaine. Parmi les troups à voir : Accrorap, une des plus vieilles troupes françaises de danse hip-hop, Break City All Stars que l’on a vu à l’émission Révolution et Zeugma danse, spécialisée dans la danse urbaine percussive seront aussi à voir.

Quand? Samedi en après-midi et en soirée ainsi que dimanche en après-midi.

Les danseurs trifluviens Jessie Mineau et François Pruneau Photo : François Pruneau

De nouvelles danses à l’honneur

En plus de présenter ce qui est populaire en danse, DANSEncore a aussi l’habitude de nous faire découvrir ce qui est tendance. Parmi les styles que l’on ne voyait plus beaucoup et qui font un retour cette année : les danses sociales. Le danseur et chorégraphe de Trois-Rivières, François Pruneau et Jessie Mineau, également Trifluvienne, feront partie des trois couples de danseurs à présenter un spectacle sur la scène du parc portuaire. Des classes de maître de ballroom seront aussi offertes.

Quand? Samedi soir

La compagnie RB Danse effectuera un retour au festival en 2023. Photo : Aline Girard

De la danse en salle

Les soirées de gala mettront à l’honneur cette année la danse ballroom, la danse hip-hop, les styles mixtes qui fusionnent parfois le jazz, la danse urbaine ou la danse contemporaine inspirée du hip-hop. Les multiples compétitions à la salle J.-Antonio-Thompson et à l’hôtel Delta témoigneront de ce qui se danse dans les écoles aujourd’hui. D’ailleurs à ce sujet, le dimanche, le festival se conclura dimanche par la présentation des 16 meilleures chorégraphies des compétitions.

Avec cette programmation prometteuse, il ne reste qu’à espérer que le beau temps s’invite dans la danse.