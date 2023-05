Baseball : améliorer l’ambiance pour contrer la pénurie d’arbitres

Anne-Marie Bernier est une ancienne joueuse de baseball, c’est son sport préféré. La complexité des règles lui procure beaucoup de plaisir. Devenue arbitre, elle amorce sa troisième saison derrière le marbre.

« J’aime beaucoup les décisions serrées [...] ce n’est pas tout le monde qui est d’accord avec nos décisions, mais c’est l’fun d’être dans le feu de l’action. » — Une citation de Anne-Marie Bernier, arbitre Baseball Québec région de Québec

Comme tous ses collègues, elle entend et subit les commentaires des joueurs, des entraîneurs et des parents presque à chaque match. Y’est safe, c’est une prise ou c’est une balle [...]. Ça se met à crier d’un coup, comme si ça allait changer la décision de l’arbitre , témoigne-t-elle. Ça ne change rien, c’est juste désagréable.

« Dans un sport comme le baseball, à chaque lancer, il y a un jugement. C’est très difficile », rapporte l'entraîneur Jean-Philippe Roy. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Si Anne-Marie Bernier s’en accommode, ce n’est pas le cas de tous. Cette année, il y aura 10 % moins d'arbitres dans la région de Québec pour répondre aux besoins des 5600 joueurs inscrits.

C’est très difficile de les garder , nous explique Martin Maranda, le président du C.A. de Baseball Québec région de Québec. C’est un métier qui demande beaucoup d’habiletés , ajoute-t-il. Lorsqu'on entend dans les estrades des commentaires désobligeants [...] c'est moins intéressant pour les arbitres.

Martin Maranda est président du CA de Baseball Québec région de Québec Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Résultat, on se retrouve souvent avec un seul arbitre sur le terrain. Parfois, des parents sont appelés en renfort ou des matchs sont carrément annulés.

« Midget AA, on ne peut pas demander à n'importe qui d'arbitrer, donc c’est plus difficile de maintenir des matchs dans ces circonstances-là. » — Une citation de Martin Maranda, président du C.A. Baseball Québec région de Québec

Coupe des Capitales : respect des officiels et esprit sportif

Soyez exemplaires! , peut-on lire sur le dépliant distribué aux parents en ce début de saison.

Baseball Québec région de Québec lance une nouvelle initiative avec laquelle elle espère réduire de 75 % le nombre d’expulsions des joueurs et des entraîneurs dès cette année tout en encourageant les bons comportements sportifs des parents.

Les parents doivent aussi avoir un comportement exemplaire pour ne pas nuire à leur équipe. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Jean-Philippe Roy est entraîneur de l’équipe 13U AA des Monarques de Lévis. Tout part de l'entraîneur , croit-il. C’est lui qui, en restant calme, donne l'exemple à ses joueurs et aux parents à qui il mentionne en réunion qu'ils n'ont pas le droit de critiquer les arbitres . Il insiste sur l’importance de les appuyer. Ce sont des jeunes qui ont besoin de support comme nous autres.

L'entraîneur Jean-Philippe Roy interdit à ses joueurs et aux parents de critiquer les arbitres. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Les équipes qualifiées pourront remporter de nombreux prix, dont la possibilité de participer à un entraînement avec les Capitales de Québec ou avec une équipe d’élite de la région. On [leur donne la possibilité] de côtoyer cette structure d'excellence , explique Martin Maranda.

Baseball Québec forcé de diluer son projet

Pour la saison 2023, Baseball Québec, qui chapeaute l’ensemble des activités à travers la province, a proposé à ses 15 associations régionales un projet audacieux pour s’attaquer à bras le corps au problème. Tous les entraîneurs des catégories 9U et 11U devaient occasionnellement agir comme officiel au premier but, pendant la partie de leur propre équipe.

On souhaitait aussi mettre les joueurs à contribution chez les 13U. Non seulement on limitait ainsi le nombre d’arbitres nécessaires pour la tenue des matchs, mais on espérait sensibiliser les joueurs et les entraîneurs au travail difficile des arbitres.

Baseball Québec veut aussi sensibiliser les joueurs au travail des arbitres. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Sylvain Saindon est le directeur technique de Baseball Québec. Sa proposition a rencontré beaucoup de résistance. On craignait qu’un joueur ou un entraîneur-arbitre prenne des décisions favorables à son équipe. Un faux problème, croit Sylvain Saindon.

Il faut savoir qu’au baseball, la saison régulière sert au développement. Il n’y a pas de classement puisque toutes les équipes participent aux séries et le projet ne s'appliquait pas aux séries.

Seules les régions de Laval, de Montréal et du Bas-Saint-Laurent ont accepté d’aller de l’avant avec un projet pilote. Dans la région de Québec, on se contente cette année de retirer les arbitres aux niveaux 7U A et 9U B.

Des habitudes bien ancrées

Le constat et les problèmes d'arbitrage ne se limitent pas au baseball. Dans le cadre d'un projet de recherche du département d’éducation physique de l’Université Laval, 27 arbitres de différents sports âgés de 14 à 20 ans ont été rencontrés.

Dans la phase un de l’étude Expérience des jeunes officiels du Québec (Nouvelle fenêtre) (EJOQ) on lit : Plusieurs participant·es ont discuté de la normalisation de la violence dans le sport [...], les gens adoptent des comportements dans des contextes sportifs qui seraient jugés inacceptables, voire criminels, dans n’importe quel autre contexte. (Page 30)

Et les conséquences des expériences de violence ne seraient pas toujours banales, si on se fie à d’autres études citées dans le rapport. Les victimes mettent en lumière des conséquences sur leur santé psychologique telles que de l’anxiété, du stress, des sentiments dépressifs, une faible confiance en soi, et de l’insécurité , peut-on lire en page 9 de l'étude.

Changement de culture

Il faut du temps pour changer des habitudes bien ancrées dans la culture du sport chez les plus jeunes comme chez les professionnels. Dans un sport comme le baseball, à chaque lancer, il y a un jugement. C’est très difficile , rappelle l’entraîneur Jean-Philippe Roy. Ce soir, il n’y a pas d’émotion, c’est le début de la saison. Dans un tournoi au mois de juillet, c’est là, le gros défi de tout le monde.

L'arbitre Anne-Marie Bernier en est à sa troisième saison derrière le marbre. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Les officiels sont peu nombreux et donc très demandés. Pendant les tournois, quand la tension monte, on devient fatigué , dit l'arbitre Anne-Marie Bernier. C'est plus difficile dans ces périodes-là. Ce qui fait que, des fois, certains lâchent.

On a besoin que les gens se mettent à notre place. On n'est pas des machines, c'est compliqué d’arbitrer. C’est un commentaire que la professionnelle de recherche Stéphanie Radziszewski a beaucoup entendu dans ses entretiens avec les jeunes arbitres québécois dans le cadre de la recherche EJOC . Elle croit qu'une rencontre en début de saison pourrait humaniser leur rôle.