Un feu de forêt déjà contenu à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Quatre avions-citernes et huit pompiers forestiers combattent l’incendie.

Il a été déclaré par des citoyens et par un avion de détection vers midi. Il est situé à environ deux kilomètres de la municipalité de Saint-André, mais ne menace pas la municipalité, a indiqué la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras. Et, de toute façon, avec l'attaque initiale de quatre avions-citernes, la tâche a été facile pour le contenir. Bien sûr, des pompiers vont travailler au sol pour le maitriser et, ensuite, l'extinction finale.

La cause du brasier n’est toujours pas connue.