Les libéraux défendent Johnston, même si la Chambre pourrait réclamer son retrait

Le whip du gouvernement, Steven MacKinnon, a sans surprise confirmé que les troupes de Justin Trudeau s'opposent à la motion néo-démocrate, au moment même – ou presque – où le débat sur celle-ci commençait en Chambre.

Il est certain que nous maintenons qu'il y a eu un examen de fait et nous allons évidemment approfondir les efforts en ce qui concerne l'ingérence étrangère , a-t-il dit en mêlée de presse alors qu'il se rendait à une réunion du Conseil des ministres.

M. MacKinnon faisait référence au rapport préliminaire de M. Johnston tranchant en défaveur d'une commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, a renchéri qu'il focalise sur cette voie à suivre déterminée par un Canadien respecté .

Dans les minutes suivantes, des députés comme Jennifer O'Connell et Kevin Lamoureux ont défendu en Chambre l'intégrité et le bilan de l'ancien gouverneur général.

Une motion attendue

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) utilise sa journée d'opposition de mardi pour mettre de l'avant une motion réclamant que les Communes demandent à M. Johnston de se retirer pour le reste de son mandat, comme annoncé par le chef de la formation politique, Jagmeet Singh, la veille.

Bloquistes et conservateurs réclament aussi son départ, eux qui remettent en doute l'impartialité de l'ex-gouverneur général depuis des semaines, entre autres parce qu'ils jugent que c'est un ami du premier ministre Justin Trudeau. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a demandé la révocation de M. Johnston dès mars et le chef conservateur Pierre Poilievre a pressé lundi les libéraux de congédier le rapporteur .

La semaine dernière, le principal intéressé s'est défendu, notant qu'il n'avait eu aucun contact direct qui soit amical avec M. Trudeau en 40 ans.

Des ministres qui ont répondu à quelques questions des journalistes mardi matin ont voulu éviter de présumer du résultat du vote avant qu'il n'ait lieu.

On verra quelle sera la voix des parlementaires et [...] on verra quelle sera la décision qui sera prise, y compris par le gouvernement canadien et par M. Johnston, mais c'est sûr qu'il faut tout d'abord entendre la voix des parlementaires et pouvoir statuer par la suite , a, par exemple, dit le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

M. Champagne a semblé s'avancer davantage quand il a souligné que la Chambre est souveraine .

« [Elle] s'exprime souvent dans des motions. Vous savez, il y en a une par semaine, au moins, ou deux. [...] Mais nous, comme gouvernement, notre réalité c'est de gouverner, c'est de prendre le rapport [et] aller de l'avant avec les recommandations. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation

Une enquête publique toujours demandée

La motion vise aussi à réclamer à nouveau le déclenchement d'une enquête publique et indépendante, son texte rappelant que tous les partis d'opposition ont déjà voté en faveur de cela en mars dernier et statuant que le gouvernement n'a pas tenu compte de cette demande .

Questionné sur ce point, M. Duclos a répondu qu'Ottawa doit faire ce qu'il doit faire , comme protéger la sécurité des gens qui travaillent pour la sécurité du pays , bien que l'opposition a son rôle à jouer [...] dans un contexte de gouvernement minoritaire .

M. Trudeau ne s'est pas rendu disponible aux journalistes de la colline du Parlement, mardi matin, mais il devrait le faire brièvement en après-midi.