C’est parti pour les travaux sur la rue Saint-Patrice Est

Cette portion de la route de 2.2 km sera donc fermée dans les deux directions. Durant ces travaux, seule la circulation locale pourra s'aventurer sur la rue Saint-Patrice Est. Ce sont environ 3800 véhicules qui empruntent cette route par jour.

Ces travaux sont nécessaires afin de remplacer la conduite d’eau potable et d'installer la nouvelle conduite de refoulement qui acheminera les eaux usées du secteur Omerville vers la station d’épuration de Magog , indique la Ville sur sa page Facebook.

La municipalité conseille aux automobilistes de planifier leurs déplacements et les invite à utiliser le boulevard industriel ainsi que la rue Sherbrooke par exemple.

« Évidemment la rue Saint-Patrice est quand même une artère achalandée à la Ville de Magog donc on peut s'attendre qu'il y ait un certain changement d'habitudes de la part des automobilistes dans les premiers jours. Une fois que l'habitude va être prise, ça devrait bien se passer. » — Une citation de Claudia Fortin, directrice des communications, technologies et services aux citoyens de la Ville de Magog

Une fois les travaux terminés, les habitants du secteur auront notamment accès à une piste cyclable et un trottoir plus large. La Ville indique que les voies de circulation seront également plus étroites . Ce qui devrait occasionner une réduction de la vitesse de circulation pour assurer la sécurité des résidents du secteurs et des piétons , explique Claudia Fortin.