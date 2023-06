Un jeune agriculteur s’associe à des élèves dans la production maraîchère à Caraquet

Cette nouvelle initiative s’est avérée un succès qui est allé au-delà des espérances du producteur maraîcher.

Et maintenant, la communauté a pu profiter du résultat collaboratif avec les élèves.

Mardi, Alexis Légère a mis en vente 2600 semis de légumes et de fleurs. Alors qu’il croyait que ça allait prendre la journée pour s’en départir, il avait vendu la moitié de son stock en à peine une demi-heure.

Il y avait de tout. Des plants de tomates, de piments, de concombres, d’aubergines, de melons d’eau et d’autres variétés. Ils ne sont pas restés longtemps en plan.

Cette étroite collaboration entre Alexis Légère et les élèves est un heureux concours de circonstances. L’agriculteur cherchait un terrain à Caraquet. L’école avait un terrain à lui offrir. L’idée d’impliquer les jeunes dans le processus est venue naturellement.

« L’idée est d’amener les élèves plus loin que la production de semis. Le but est de produire des légumes qui seront consommés à la cafétéria de l’école. On va du démarrage à la récolte. On touche un cycle complet de la production maraîchère. »