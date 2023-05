Près du tiers des vaccins contre la COVID-19 acheminés au Nunavut ont été gaspillés

Aucun système de gestion des stocks de vaccins ni aucun plan d’intervention n’était en place au Nunavut au moment de la prolifération du virus. Ce manquement pourrait expliquer le taux de gaspillage élevé du territoire, selon la vérificatrice générale.

Le ministère de la Santé du Nunavut avait déclaré la perte d’environ 18 000 vaccins contre la COVID-19 en raison de problèmes d’entreposage et de logistique, soit 15 % des doses totales. La vérificatrice générale a toutefois constaté que le ministère avait omis de déclarer avoir perdu la trace de 19 542 doses supplémentaires, soit un autre 16 % des vaccins disponibles.

Dans son rapport, elle explique cet écart par une tenue inadéquate des dossiers et un suivi insuffisant des stocks .

Le Nunavut devait acheminer des doses de vaccin dans des communautés très isolées, ce qui a complexifié les opérations de vaccination. (Photo d'archives) Photo : Twitter/John Main

Même si un certain taux de gaspillage était attendu, en raison de la difficulté d’acheminer des vaccins dans un territoire aussi vaste, ce taux aurait pu être plus bas, selon la vérificatrice. Le gaspillage aurait pu être réduit si un système de suivi efficace avait été en place pour permettre la gestion des stocks et l’évaluation exacte des besoins.

La vérificatrice recommande donc au ministère de la Santé du Nunavut d’améliorer sans délai ses systèmes d’information et de gestion des réserves de vaccins pour l’avenir et ainsi réduire le fardeau sur une main-d’œuvre surchargée et renforcer ses plans d’intervention dans l’éventualité d’autres pandémies et campagnes d’immunisation de masse .

Une distribution efficace, selon la vérificatrice générale

Les conclusions de la vérificatrice générale ne sont toutefois pas que négatives. Elle souligne sans équivoque la coordination efficace des différents ministères dans la distribution des vaccins qui a permis une administration efficace et équitable des doses de vaccin, malgré tous les défis auxquels faisaient face les équipes de santé du territoire, dont une pénurie de personnel de soins.

La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a déposé son rapport mardi après-midi à l'Assemblée législative du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La vérificatrice générale a tenu à souligner le travail du ministère pour réduire les obstacles à la vaccination que rencontraient les populations vulnérables de plusieurs communautés.

Des travailleurs de la santé s’étaient par exemple rendus directement dans les centres de soins locaux, dans les résidences pour aînés, les refuges et les centres de détention pour administrer des doses de vaccins. Une unité mobile à Iqaluit s’était aussi déplacée par autobus pour vacciner le plus de gens possible.

La connaissance du contexte particulier du Nunavut par les équipes de santé a contribué au succès de l'opération de vaccination, selon la vérificatrice générale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Des représentants en santé communautaire et des interprètes étaient aussi présents lors des séances de vaccination, ce qui aurait permis de faciliter le déploiement du vaccin. Au total, 77 % des Nunavummiut ont été en mesure de recevoir deux doses de vaccins contre la COVID-19.

Recommandations

La vérificatrice générale a émis quatre grandes recommandations, qui ont toutes été acceptées par le ministère de la Santé du Nunavut. Elle recommande notamment d’instaurer un système de suivi sur les formations des membres de son personnel en santé.

Le ministère devrait aussi actualiser ses plans d’intervention en cas d’urgence sanitaire, mettre en œuvre un système informatisé permettant le suivi des effets secondaires des vaccins ainsi qu'un système pour la gestion des stocks.